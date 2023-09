CD&V legt maatregelen op tafel voor meer kansen voor 55-plussers op arbeidsmarkt

CD&V presenteert met ‘Operatie Generatie’ een rist maatregelen om 55-plussers meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt, zoals sancties tegen leeftijdsdiscriminatie en een korting op socialezekerheidsbijdragen.

“Oud is niet out. We moeten af van de vooroordelen over 55-plussers en hen net kansen bieden op de arbeidsmarkt. Hun ervaring kan voor veel werkgevers net een grote meerwaarde betekenen”, zegt Vlaams parlementslid en CD&V-ondervoorzitter Robrecht Bothuyne. Hij dient het plan als conceptnota in het Vlaams Parlement in bij het begin van het parlementaire jaar.

Leeftijdsdiscriminatie

CD&V ziet daarbij de strijd tegen leeftijdsdiscriminatie als een prioriteit.

Uit onderzoek van de UGent bleek recentelijk nog dat 50-plussers op de werkvloer sterker worden gediscrimineerd dan mensen met een migratieachtergrond. De christendemocraten willen bedrijven die doelbewust discrimineren kunnen uitsluiten van sociaaleconomische steun. “Geen belastinggeld voor wie 55-plussers bewust discrimineert”, stelt Bothuyne.

Korting op socialezekerheidsbijdragen

Anderzijds wil CD&V het aanwerven van 60-plussers, de leeftijdscategorie die in vergelijking met Noord-Europese landen het minst aan de slag is, voor werkgevers goedkoper maken met een korting van 500 euro op de socialezekerheidsbijdragen.

De partij denkt ook aan het concept van progressieve werkhervatting, een systeem dat nu al gebruikt wordt bij langdurig zieken en een deeltijdse job aanvult met een inkomensgarantie-uitkering. Bijkomende pensioenrechten zouden dan weer de stap naar het ondernemerschap kunnen stimuleren.

Rol voor VDAB

CD&V kijkt ook naar de VDAB. De arbeidsbemiddelaar kan volgens de partij meer mogelijkheden bieden op vlak van begeleiding, jobcoaching, opleiding en jobaanbiedingen specifiek voor meer ervaren profielen.

“Op dit moment biedt VDAB veel minder opleiding en begeleiding aan oudere dan aan jongere werkzoekenden”, meent Bothuyne.

Omgekeerd kan de VDAB volgens het Vlaamse parlementslid ook een grotere rol spelen bij het zichtbaar maken van meer ervaren profielen bij werkgevers.

