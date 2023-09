Nestor wordt grootste uitzendbedrijf voor 50-plussers in Benelux: ‘Senioren maken meer en meer het verschil’

Na de acquisitie van ErvarenJaren in 2020 heeft het uitzendbedrijf Nestor met 65plus opnieuw een Nederlandse sectorgenoot overgenomen. Zo wordt Nestor de marktleider in de Benelux in het vinden van werk voor vijftigplussers en gepensioneerden. “Wij willen aantonen dat op werken geen leeftijd staat”, zeggen de oprichters Nicolas Moerman en Mathieu Vandenhende.

Het ging de voorbije jaren hard voor Nestor, een Vlaams uitzendbedrijf dat zich richt op vijftigplussers en gepensioneerden. In 2020 betrad het de Nederlandse markt met de overname van de uitzender ErvarenJaren. Nu komt daar Uitzendbureau 65plus bij. Met die strategische stap is Nestor de grootste bemiddelaar voor vijftigplussers en AOW-gerechtigden (gepensioneerden in Nederland) in de Benelux geworden. Een overnamebedrag is niet bekend, wel gebeurde ze met steun van het Gentse durfkapitaalfonds Integra, dat dit jaar 267 miljoen euro heeft opgehaald met een tweede fonds. Integra is nu voor 50 procent de eigenaar van de groep, de oprichters bezitten de andere helft.

Het gaat niet om mensen die nog in een traditionele carrièremodus zitten, maar om mensen die nog bezig willen blijven.

Mathieu Vandenhende, medeoprichter Nestor

De nieuwe combinatie is op weg naar een jaaromzet van 30 miljoen euro. Vorig jaar boekte Nestor een bedrijfswinst (ebit) van 3 miljoen euro en een nettowinst van 2,7 miljoen euro. Momenteel zijn via Nestor zo’n 700 tot 800 uitzendkrachten, die ouder dan vijftig of gepensioneerd zijn, aan de slag in België. In Nederland zijn dat er evenveel. Zij werken gemiddeld 16 uur per week.

“Van bij de start hebben we naar Nederland gekeken, omdat die markt een stuk concurrentiëler is dan de onze”, legt Nicolas Moerman (37) uit. Samen met Mathieu Vandenhende (38) richtte hij in 2016 Nestor op. “In België heb je als uitzendkantoor een erkenning nodig. Ik denk dat hier zowat 200 uitzendbedrijven zijn. In Nederland worden er per maand 200 opgericht, al sluiten er ook veel. Bovendien werkt ongeveer 22 procent van de Nederlanders met een flexibel contract, bij ons is dat nog geen 3 procent. Het is dus een totaal andere omvang. In Nederland is het idee van nichebureaus ook veel meer ingeburgerd, bij ons heb je eerder volledig geïntegreerde bureaus die allerlei mensen, van studenten tot CEO’s, aanleveren voor een bedrijf. Wij hebben van in het begin op één doelgroep gefocust.”

Pieken opvangen

“Bedrijven merken dat ze hun problemen niet meer opgelost krijgen door vacatures in te vullen via de traditionele rekrutering. Ze zoeken naar aanvullende profielen, en doen een beroep op een vijftig- of zestigplusser. Dat kan een gepensioneerde zijn die bijverdient of een flexi-jobber”, vult Mathieu Vandenhende aan. Het gaat in de praktijk meestal om een deeltijdse tewerkstelling in bijvoorbeeld ondersteunende kantoorfuncties. Of medewerkers die in de weekends of op woensdag meehelpen om piekperiodes op te vangen in winkels. Bedrijven doen via Nestor ook een beroep op oudere werknemers om onderhoudstaken uit te oefenen. In de logistieke sector zijn ze eveneens begeerd. “Zeker in de niche van de premium delivery”, zegt Moerman. “Daarmee bedoel ik: iets leveren en er een service bij aanbieden. Als je een elektrische fiets online verkoopt, kun je die niet gewoon door een klassiek koerierbedrijf laten leveren. Bedrijven kloppen bij ons aan om iemand te vinden die voor een dienst na de verkoop kan zorgen.”

“We hebben bijvoorbeeld een uitzendkracht die rondes doet voor medische labo’s”, zegt Mathieu Vandenhende. “Die kiest elke dag voor een shift van drie uur en rijdt rond van 17 tot 20 uur. Het gaat dus niet om mensen die nog in een traditionele carrièremodus zitten. Het is niet te vergelijken met de klassieke arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die nog bezig willen blijven en het contact met collega’s en klanten niet willen missen. Zeer belangrijk: we verdringen geen bestaande banen. We stellen ons nooit in de plaats van klassieke vacatures.”

Het idee van Nestor is ontstaan toen de regels voor bijverdienen voor gepensioneerden versoepelden. Sinds 2015 kunnen gepensioneerden onbeperkt bijverdienen na de leeftijd van 65 jaar. Als ze jonger dan 65 zijn, maar wel een loopbaan van 45 jaar hebben of een overgangsuitkering ontvangen, mogen ze ook onbeperkt bijverdienen. Voor jongere gepensioneerden gelden nog grensbedragen. Bovendien kunnen ook gepensioneerden sinds 2018 een flexi-job uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen. Dat heeft ervoor gezorgd dat Nestor in het begin op jaarbasis met maar liefst 60 procent groeide. Nu is dat nog altijd een stevige 30 procent organische groei op jaarbasis.

De argumenten dat oudere werknemers te duur of te weinig productief zijn, horen we niet bij onze klanten

Mathieu Vandenhende, medeoprichter Nestor

De focus lag aanvankelijk op uitzendkrachten die ouder zijn dan vijftig jaar. “We zijn daar gaandeweg van afgestapt om te focussen op zestigplussers, gepensioneerden en vervroegd gepensioneerden”, legt Vandenhende uit. “Door de krapte op de arbeidsmarkt is het probleem van de ondertewerkstelling van vijftigplussers stilaan weggeëbd. Maar het tekort aan werkkrachten is een constante. Op een krappe en dynamische arbeidsmarkt maken senioren meer en meer het verschil. Wij willen aantonen dat op werken geen leeftijd staat. Ze zijn ook zeer gemotiveerd. Ik hoor dat van onze eigen medewerkers: ‘Oef, je hoeft de uitzendkracht niet op voorhand verschillende keren te bellen om zeker te zijn dat hij komt opdagen.’”

Geen cv’s

Bij Nestor speelt het cliché niet dat veel bedrijven hun neus ophalen voor oudere werknemers, omdat die te duur of te weinig productief zijn. “Die argumenten horen we niet bij onze klanten”, stelt Mathieu Vandenhende vast. “Het gaat niet om vijftigers die moeten vertrekken en elders moeilijk een baan zouden vinden. Wij kijken naar mensen die op een flexibele manier aan de slag willen blijven, naast het beoefenen van hun hobby’s of bijvoorbeeld het zorgen voor de kleinkinderen. Zo’n aanvullende baan ligt meestal niet in het verlengde van wat men vroeger deed.”

Vandaar dat Nestor niet werkt met het klassieke systeem van het verzamelen van cv’s. Die worden in eerste instantie zelfs niet gevraagd. Het uitzendbedrijf werkt evenmin met een kantorennet. Kandidaten schrijven zich online in. “Er is dit hoofdkantoor in Sint-Martens-Latem en twee kleinere in Brussel en Antwerpen, maar je kunt daar niet binnenwandelen zoals in een gewoon uitzendkantoor”, zegt Moerman. “Wij vertrekken wel nog van een gesprek, waarin we naar de motivatie en de wensen van een kandidaat peilen. Iemand die jarenlang als rangeerchef bij de NMBS heeft gewerkt en van wijnproeven houdt, kan bijvoorbeeld twee dagen in een wijnhandel aan de slag. Iemand die zijn hele loopbaan in een fruitveiling heeft gewerkt en in zijn vrije tijd een woning heeft verbouwd, kan voor klussen worden ingeschakeld. Die zaken vind je niet op een cv.”