Brussel bereikt begrotingsakkoord: besparing van 200 miljoen euro

De Brusselse regering heeft zondagavond na moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt over de begroting 2024. De werkzaamheden verliepen erg moeizaam, onder meer omdat er een inspanning van bijna 600 miljoen euro gedaan worden, wat tot een aantal voorstellen van minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) leidde die moeilijk te aanvaarden leken voor de verschillende ministers. “De onderhandelingen waren hard, vooral zaterdag, maar we vonden de nodige kalmte”, verklaarde hij aan Belga.

“Het Brussels Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) krijgen de middelen om hun sociaal en ecologisch beleid voort te zetten”, reageert minister-president Rudi Vervoort. Hij wijst onder meer naar mobiliteit, huisvesting, werk en gezondheid. “Geconfronteerd met een ingewikkelde begrotingssituatie als gevolg van de crisissen, stellen we een verantwoorde begroting op”, zegt hij nog.

Minister van Financiën en Begroting Gatz zegt in een reactie aan Belga dat het akkoord voor 200 miljoen euro aan besparingen bevat. De ontwerpbegroting bevat voor 3 procent besparingen op de personeelskosten. In de werkingsmiddelen van de administraties wordt voor 5 procent gesnoeid, zoals Gatz in de herfst al had aangegeven in een omzendbrief aan de administraties. De facultatieve subsidies worden met 8 procent verminderd, terwijl de investeringen met 10 procent omlaag gaan. Daartegen wordt de regering ook geconfronteerd met een aantal vaste kosten zoals de verwachte indexering van de ambtenarenlonen en de stijgende rentetarieven.

Schuldplafond

In een mededeling stelt minister Gatz dat hij had voorgesteld om deze keer een schuldplafond in te stellen als garantie op gezondere overheidsfinanciën. “De terugkeer naar een evenwicht in de begroting is hiermee daadwerkelijk ingezet, zoals voorzien in het meerjarentraject”, luidt het. Voor de hervorming verwijst Gatz door naar de bevoegde ministers.

“Dit akkoord legt de basis om verder tot een structureel evenwicht te komen in de volgende legislatuur. De begroting 2024 zal met een beter resultaat afsluiten. Het begrotingstekort wordt met een kwart teruggedrongen”, stelt de minister van Begroting. Het politiek akkoord wordt nu administratief vertaald en naar het parlement gestuurd, waar de begrotingsdebatten in de commissie Financiën in november starten.

Activa-premie en MIVB

Uit regeringskringen werd vernomen dat de MIVB op financieel vlakmeer geresponsabiliseerd wordt en meer autonomie krijgt in het tariferingsbeleid, waardoor de openbaarvervoermaatschappij de tarieven zou kunnen indexeren.

Ook zou afgesproken zijn om nieuwe wijk- en renovatieprogramma’s volgend jaar on hold te zetten. Daarnaast wordt het Woningfonds hervormd.

Minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) bevestigde zondagavond dat de Activa-premie voor oudere werknemers hervormd wordt. Daarover heeft de minister al onderhandelingen gestart met de sociale partners om deze vooral te focussen op Brusselse werknemers, waardoor bespaard kan worden zonder dat de betrokkenen getroffen worden. Over de stijging van de prijs van de dienstencheques werd geen consensus bereikt, aldus Clerfayt, die wees op de recente prijsstijging.

Openbaar vervoer

In een eerste reactie zegt Elke Van den Brandt dat de rode lijnen die zij gesteld had, gerespecteerd werden. Er wordt overal een lineaire besparing doorgevoerd , “maar er wordt niet geknipt in het aanbod van de MIVB”, reageert ze op de berichten dat door de aangekondigde besparingen er zelfs een aantal lijnen dreigden geschrapt te moeten worden.

Ook in 2024 blijft de tendens van de legislatuur voor hogere investeringen in het openbaar vervoer behouden, zowel wat het moderniseringsprogramma van het rollend materieel voor bus, tram en metro, klinkt het uit groene hoek. De nieuwe tramlijn naar Neder-over-Heembeek opent in de herst van 2024 terwijl de vergunning van het depot voor de lijn naar Tour en Taxis zal worden ingediend en de werken voor metro 3 tussen het Noordstation en Albert worden voortgezet, met bijzondere aandacht voor de begeleidingsmaatregelen rond het Zuidpaleis.

Energie- en renovatiepremies

De Renolution-strategie is ook bevestigd, onder meer door een verhoging van de middelen voor de energie- en renovatiepremies, aldus nog de groenen. Die reageren ook positief op de bevestiging dat de hervorming van de sector van de rusthuizen kan doorgaan, wat zich vertaalt in meer middelen per rusthuisbewoner. Daarnaast worden ook middelen vrijgemaakt voor een bijkomende consumptieruimte voor druggebruikers en 3,4 miljoen euro voor een opvangtehuis voor zeer kwetsbare verslaafden in de wijk Ribaucourt.

“Het was geen gemakkelijke oefening, maar ik ben blij dat we een akkoord bereikt hebben. We blijven investeren en Brussel vooruit duwen. Het werk is niet af. De hervormingen om Brussel efficiënter te maken moeten nu ook echt in gang gezet worden in de komende maanden”, reageert staatssecretaris Ans Persoons (Vooruit.brussels).

