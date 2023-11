Bpost heeft negentien speciale uitgiften van postzegels gepland in 2024. Die zullen gaan over thema’s als de Olympische Spelen, de verkiezingen en honderd jaar surrealisme, maar er komt bijvoorbeeld ook een postzegel ter herinnering aan baby’s die tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte gestorven zijn.

Op technisch vlak pakt bpost uit met onder andere ronde postzegels. Die zullen eind augustus uitgegeven worden onder het thema ‘het Universum’. Ze zullen diverse hemellichamen uitbeelden, zoals Venus, Mars, de aarde en de maan, die zweven rond de James Webb-telescoop, zegt het postbedrijf vrijdag in een persbericht.

Ook de postzegel ‘Fluisterende sterren’, om het thema perinatale rouw (het verlies van een baby in de baarmoeder of kort na de geboorte) bespreekbaarder te maken, zal rond zijn. Die komt er in oktober.

Nog in oktober pakt bpost uit met “de eerste Belgische cryptopostzegel”. Die zal bestaan uit een fysieke postzegel en zijn digitale afbeelding. De digitale afbeeldingen zullen verzameld kunnen worden. Bpost zal meer details geven in de aanloop naar de uitgifte.

Recordpoging

Voorts plant bpost een uitgifte van ‘glow in the dark’-postzegels met als thema de natuur, of nog zegels met diepte-effecten voor ‘100 jaar surrealisme in Belgiëque’ (telkens eind augustus). En met de uitgifte rond ‘150 jaar Wereldpostunie’ in juni wil bpost het record vestigen van de postzegel met de meeste woorden – met name 2024 – erop.

De postzegelreeks over de pleinen van de stad Aarlen in oktober wordt dan weer de laatste die zal worden gedrukt op de historische diepdrukpers van de zegeldrukkerij van bpost. “Het typische geluid van de vierkleurendrukpers zal niet langer te horen zijn in het gebouw”, luidt het.

Voorts komen er nog postzegels over iconische motoren, muziekkiosken, glaskunst en de uitvinder van het bakeliet Leo Baekeland in januari; over bedreigd onderwaterleven, baltsgedrag bij vogels en hedendaagse dans in april; over bladvormen door illustrator Marijke Meersman, de Olympische Zomerspelen in Parijs, impressionist Emile Claus en bloemen van de hand van illustrator Brecht Evens in juni; over een sculptuur van beeldhouwer Tom Frantzen in augustus; en er zijn de kerspostzegels in oktober. Er is ten slotte nog een verkiezingspostzegel met een door André Buzin getekende blauwe kiekendief, die in april uitkomt.

