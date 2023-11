Wachten op winststabilisatie bij bpost

Na een iets beter dan verwacht eerste halfjaar, sprong het logistieke bedrijf ook in het derde kwartaal over de lat. De omzet daalde met 4 procent, maar met een aangepaste bedrijfswinst van 23,1 miljoen euro deed bpost het iets beter dan verwacht. De gerapporteerde bedrijfsverlies klokte weliswaar af op 50,1 miljoen euro, te wijten aan een provisie van 75 miljoen voor de overfacturatie in overheidscontracten.

Door de vrij solide resultaten over het derde kwartaal verwacht het management voor 2023 een onderliggende bedrijfswinst van ruim 240 miljoen euro. Ook dat is iets beter dan verwacht, maar het houdt wel een daling van 8 procent in tegenover 2022. Beleggers zien de bedrijfswinst niet graag dalen, maar daartegenover staat een beperkte waardering. Beleggers betalen bij de huidige beurskapitalisatie van 977 miljoen euro ongeveer 6 keer de onderliggende nettowinst.

Vooral in België presteerde bpost naar behoren. De omzet steeg met 6 procent bij een onderliggende bedrijfswinst van 25,9 miljoen euro. Het postvolume daalde met ruim 8 procent, maar dat werd bijna volledig gecompenseerd met prijsverhogingen en een groter aandeel van verzendingen met meer marge.

Ook in het pakjesverkeer hield bpost stand. De verscheepte volumes stegen met 5,5 procent en dankzij hogere prijzen steeg de omzet met 6,6 procent. Dat is opvallend, omdat grote concurrent PostNL vorige week een haperend pakjesverkeer bij lagere prijzen rapporteerde. De commerciële inspanningen van bpost om nieuwe klanten te werven, hebben duidelijk vruchten afgeworpen. Over 2023 verwacht bpost in België een omzetstijging van 4 tot 5 procent bij een bedrijfswinstmarge van 7 tot 9 procent. Dankzij de behoorlijke omzetontwikkeling en een verbetering van de efficiënte kan het bedrijf de schade van de sterke stijging van de loonkosten beperken.

Buiten België presteerde de divisie die de logistieke activiteiten in Europa en Azië omvat naar wens. De omzet daalde met 2 procent bij een aangepaste bedrijfswinst van 7,9 miljoen. Minder grensoverschrijdend pakjesverkeer, vooral in het Verenigd Koninkrijk, en een lagere klantenwerving in Azië, werden gecompenseerd door verdere groei bij de dochterbedrijven Radial EU en Active Ants. Over heel 2023 rekent bpost in deze divisie op een omzetgroei van ruim 10 procent bij een bedrijfswinstmarge van 3 tot 5 procent. De divisie is nog de kleinste bij bpost, maar heeft toekomstpotentieel.

Een groter zorgenkindje zijn de logistieke activiteiten in Noord-Amerika. De vergelijkbare omzet daalde er in het derde kwartaal met 10 procent. De volumes en de prijzen staan er onder druk door overcapaciteit en doordat Amazon zijn haar logistiek meer in eigen handen neemt. Bpost probeert de schade te beperken met een strikte kostencontrole en productiviteitsverbeteringen, maar de bedrijfsmarge blijft steken op een schamele 0,8 procent.

Over heel 2023 rekent bpost om een omzetdaling met ruim 10 procent en een bedrijfswinstmarge van 4 tot 6 procent. Het is duidelijk dat bpost de overcapaciteit op de Amerikaanse markt moet uitzweten, vooraleer het over de oceaan opnieuw met winstgroei kan aanknopen.





Conclusie

Rond de saga over de overheidscontracten is al iets meer duidelijkheid, terwijl de operationele resultaten voor het derde kwartaal op rij beter dan verwacht zijn. De waardering is interessant, gegeven een koers-winstverhouding van 6, maar het blijft knokken om de omzet en de marges te verdedigen. Dit jaar zakt de aangepaste bedrijfswinst met bijna 10 procent. We wachten op een stabilisatie van de winstcijfers voor we een adviesverhoging overwegen. Het advies blijft ‘houden’.





Advies: houden

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 4,8 euro

Ticker: BPOST

ISIN-code: BE0974268972

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 977 miljoen euro

K/w 2022: 6

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2%

Dividendrendement: 9%