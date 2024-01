BNPP Fortis integreert bpost bank: bijna 1 miljoen klanten maken maandag overstap 

Volgende maandag is de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis een feit. Bijna 1 miljoen klanten van bpost bank zullen dan de overstap maken, blijkt woensdag uit een persbericht. Om de migratie in goede banen te leiden, zullen dit weekend een aantal diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Het merk bpost bank verdwijnt en wordt BNP Paribas Fortis. De 4,8 miljoen klanten zullen voor eenvoudige bankverrichtingen terechtkunnen in 656 postkantoren. Het netwerk van 309 BNPP-Fortis-kantoren zal enkel nog op afspraak werken. In totaal heeft de bank daarmee het grootste fysieke netwerk van België. Daarnaast zullen alle klanten gebruik kunnen maken van het digitale aanbod van BNP Paribas Fortis en van het Easy Banking Centre.

Topman Michael Anseeuw: “Klanten willen hun bankzaken regelen zoals zij dat wensen: sommigen vooral digitaal en op afstand, nog anderen ook in het postkantoor om de hoek, weer anderen op afspraak met een adviseur. Vanaf 22 januari heeft BNP Paribas Fortis een antwoord op al die vragen. Een historische dag op de weg naar de toegankelijkste bank van België. Daar kwam de afgelopen maanden heel wat werk bij kijken: validatie door de autoriteiten, technische migratie, een grondige aanpassing van ons aanbod. Er werd ook volop geïnvesteerd in het opleiden van de bpost-medewerkers en het begeleiden van de klanten.”

Dit weekend worden alle IT-systemen aangepast, zodat de klanten van bpost bank hun rekeningnummer, doorlopende opdrachten, domiciliëringen, enz. zullen kunnen behouden. Een aantal diensten zullen hierdoor tijdelijk niet beschikbaar zijn, waarschuwt BNP Paribas Fortis woensdag.

Zo zal de debetkaart van bpost bank in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk niet werken. De kredietkaart zal wel blijven werken.

De volgende weken ontvangen alle ex-bpost bank-klanten een debetkaart van BNP Paribas Fortis en een eventuele kredietkaart.

De geldautomaten van BNP Paribas Fortis zullen niet beschikbaar zijn van zaterdag tot zondagochtend. Geldopnames blijven wel mogelijk aan de geldautomaten van bpost, de CASH-punten en de geldautomaten van andere banken.

Op vrijdag om 17 uur worden PC banking, Mobile Banking, de website en de Selfbankingtoestellen van bpost bank stopgezet. Vanaf maandag krijgen de ex-bpost bank-klanten toegang tot de app en website van BNP Paribas Fortis, waar ze al hun producten en diensten terugvinden.

De Easy Banking app en Easy Banking Web zullen tijdens een gedeelte van de nacht van vrijdag op zaterdag niet beschikbaar zijn, en evenmin vanaf zaterdagavond 22 uur tot zondagvoormiddag. Easy Banking Phone is niet beschikbaar van vrijdag 17 uur tot zondag, terwijl het Easy Banking Centre en de kantoren van BNP Paribas Fortis zaterdag uitzonderlijk gesloten blijven.

De postkantoren sluiten vrijdag vanaf 12.30 uur. Zaterdag gaan ze weer open, maar enkel voor postacitiviteiten. Vanaf maandag kunnen klanten er opnieuw terecht voor bankzaken. De klantendienst van bpost bank sluit vrijdag om 16 uur, vanaf maandag kunnen klanten met hun vragen terecht bij het Easy Banking Centre.

Ook voor de klanten van Fintro en Hello bank! worden de digitale diensten in het weekend een tijdje onderbroken. De Fintro-kantoren zijn zaterdag wel open