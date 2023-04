Strategen van de grootbank Bank of America (BofA) merken op dat de Amerikaanse bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal het voorspelde economische onheil bezweren. Het zijn evenwel voornamelijk bedrijven uit de financiële sector die hun kwartaalresultaten al bekendmaakten.

Van de dertig bedrijven uit de toonaangevende Amerikaanse beursindex S&P 500 die tot nu toe hun resultaten hebben gerapporteerd, heeft 90 procent de prognoses van de winst per aandeel overtroffen, becijferde BofA. Dat terwijl 73 procent de geraamde omzet heeft geklopt.

Die puike prestatie – de grootste opwaartse verrassing in de eerste week van een cijferseizoen sinds 2012 – is te danken aan de “indrukwekkende” resultaten van toonaangevende financiële instellingen als JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Nochtans zag het er een aantal weken geleden nog slecht uit voor de Amerikaanse bankensector. De BofA-strategen merken echter op dat het bankentumult van maart alleen regionale banken trof. “De grotere banken werken met overtollig kapitaal in vergelijking met eerdere crisisssen”, klinkt het.

Het cijferseizoen wordt deze week vervolgd: zo maken nog eens 130 bedrijven uit de S&P 500 hun kwartaalwinsten bekend. Deze keer uit alle sectoren, behalve die van de nutsvoorzieningen. Vooruitzichten van de vraag, de marges en het effect van krediet op het gebruik van contant geld zijn de factoren die BofA in de gaten houdt, weet de website Fortune. De grootbank zelf liet in het eerste kwartaal een omzet van 26,39 miljard dollar en een winst per aandeel van 94 cent noteren. Analisten hadden 25,1 miljard inkomsten en een winst per aandeel van 82 cent voorzien.