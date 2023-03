Ivan Van de Cloot: ‘Bankencrisis kan zoals in de jaren tachtig nog jarenlang aanslepen’

De onrust in de bankenwereld is deze week wat afgenomen. Maar de bankencrisis kan nog lang aanslepen, waarschuwt hoofdeconoom van Itinera Ivan Van de Cloot dit weekend in Trends Talk.

Van de Cloot ziet gelijkenissen met de Amerikaanse bankencrisis die halfweg de jaren tachtig uitbarstte. Die crisis bracht toen een duizendtal banken aan het wankelen en sleepte tien jaar aan. Ook toen was er – net zoals vandaag – een inflatoire context en pakten centrale bankiers uit met forse renteverhogingen.

Econoom Van de Cloot analyseert in Trends Talk nog de Belgische begroting waarover de regering donderdag een akkoord bereikte.

De volledige Trends Talk kunt u vanaf zaterdag 11u een weekend lang bekijken op Kanaal Z en online op www.trends.be, of beluisteren via de podcast.