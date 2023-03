Belgische start-up overweegt juridische stappen tegen mammoetvlees concurrent

Het Belgische Paleo overweegt juridische stappen tegen het Australisch kweekvleesbedrijf Vow, dat eerder deze week een gehaktbal van gekweekt mammoetvlees voorstelde in Nederland. “Vow weet dat de technologie – mammoetmyoglobine – twee jaar geleden door Paleo werd ontwikkeld en dat de octrooiaanvragen hiervoor lopen”, zegt de start-up met hoofdkwartier in Leuven.

Dinsdag stelde Vow de mammoetgehaktbal voor aan het grote publiek in Amsterdam. Het bedrijf zei dat het kweekvlees niet voor consumptie was en dat nog niemand ervan geproefd had. Paleo hekelt vrijdag in een persbericht dat Vow de gehaktbal voorstelde als de eerste ter wereld met mammoeteiwit en zegt dat dat “onjuist” is. De start-up van voormalig Groen-politicus Hermes Sanctorum maakt via fermentatietechnologie dierlijke eiwitten zonder dierenleed en ontwikkelde de technologie met myoglobine naar eigen zeggen twee jaar geleden al. Er zijn ook al bijna een jaar octrooiaanvragen in behandeling, die openbaar zijn voor concurrenten.

Eerder geproefd

“Toen we van het evenement hoorden, waren we verrast. We hebben negen maanden geleden aangekondigd dat we precies dat bewuste mammoeteiwit hadden ontwikkeld, op basis van fundamenteel onderzoek en innovatie”, zegt Sanctorum. “Als ze beweren dat nog niemand mammoetmyoglobine heeft geproefd dan is dat gewoon niet waar. Wij hebben mammoetmyoglobine ontwikkeld en geproefd in ons lab.” Paleo werk al jaren aan de techniek en wil zijn kweekvlees ook op de markt brengen. Recent heeft het 12 miljoen euro opgehaald tijdens een kapitaalronde om dat doel te realiseren

Paleo nam nog voor het evenement contact op met Vow. “In reactie daarop beweerde het juridische team van Vow dat de mammoetgehaktbal ‘geen voedsel was’ en wees het Paleo’s claims af”, luidt het. “Het is duidelijk dat Vow goed op de hoogte was van Paleo’s octrooiaanvragen, maar ervoor koos dit feit te negeren om pr-aandacht voor zijn eigen merk na te streven.” Dat het Australische bedrijf de gehaktbal niet als voeding beschouwt, is “ronduit bespottelijk”, vindt Paleo.

“Onze doorbraak in het creëren van myoglobine voor mammoet – en ook voor rund-, lams-, tonijn-, kippen- en varkensvlees – was significant en heeft ons veel werk gekost. Dat een derde partij deze doorbraak claimt, stuit ons tegen de borst”, zegt Sanctorum. “We overwegen momenteel alle juridische opties om onze reputatie als innovators en onze intellectuele eigendom veilig te stellen.”

