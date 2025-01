De Belgische buitenlandse handel in goederen blijft krimpen. Over de eerste elf maanden van 2024 daalde de uitvoer (in waarde) met 5,6 procent ten opzichte van het jaar voordien en ook de import viel terug, met 8 procent. Dat blijkt uit de statistieken die de Nationale Bank woensdag publiceerde.

Ook voor de drie laatste beschikbare maanden (september tot en met november) is de trend negatief. “Deze cijfers bevestigen de trend van een moeizaam herstel: een terugkeer naar positieve groeicijfers is nog niet in zicht”, zegt de Nationale Bank.

De daling de laatste maanden deed zich voor bij alle belangrijke productcategorieën, met uitzondering van voeding en kunststoffen. “Vooral diamant, textiel en minerale producten doen het slecht”, zegt de Nationale Bank. De export daalde er met 18 tot ruim 20 procent op jaarbasis, zo blijkt.

LNG-invoer

Bij minerale producten wordt de daling verklaard door de teruglopende invoer van aardgas, zowel in waarde als in volume, zegt de Nationale Bank. België beschikt in Zeebrugge over een belangrijk knooppunt voor de handel in gas. “De hoop bestond dat de invoer van vloeibaar aardgas (lng) via de zee een antwoord zou bieden op de geopolitieke problemen rond de invoer van gas via pijpleidingen (uit Rusland, red.). Voorlopig is die hoop niet vervuld: de invoer van lng is zelfs sterk gedaald ten opzichte van 2023”, klinkt het, “wat verklaard kan worden door onzekerheid over de handelsrelaties met de VS en Qatar.” Pijpleidinggas blijft dus dominant, maar door de stijgende prijzen wordt er minder ingevoerd en meer beroep gedaan op de bestaande voorraden.

België beschikt nog over een handelsoverschot van 24,5 miljard euro voor de eerste elf maanden. Dezelfde periode vorig jaar was dat 13,5 miljard.