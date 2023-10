De Belgische telecomregulator BIPT heeft de deur op een kier gezet voor concurrerende telecomoperatoren die samen glasvezelkabels willen aanleggen, bijvoorbeeld in dunbevolkte gebieden. Dat blijkt uit een mededeling die op de website van de regulator is verschenen.

Glasvezelkabels tot in de huizen maken veel hogere internetsnelheden mogelijk. In Vlaanderen zijn momenteel twee concurrenten die kabels aan het leggen: Proximus en Telenet. Die laatste werkt daarvoor samen met netbeheerder Fluvius in de joint venture Wyre.

Het gaat om peperdure projecten, zeker in dunbevolkte gebieden waar de huizen ver van elkaar staan. Daarom opperden sommigen al dat samenwerken daar beter zou zijn. Waarom zouden er immers overal meerdere kabels moeten liggen met hetzelfde doel? De technologie laat samenwerking toe.

‘Kartelvorming’

Proximus-CEO Guillaume Boutin zei in maart tijdens een hoorzitting in de federale Kamer echter dat hij niet met zijn concurrenten mag samenwerken. “Als ik vandaag met hen spreek, is dat kartelvorming. Het mag niet”, zei hij. De Fransman vroeg daarom aan de regulator een kader waarbinnen constructieve gesprekken onder concurrenten mogelijk worden.

Zijn collega bij Orange Belgium, Xavier Pichon, lanceerde in juni een gelijkaardige oproep. Hij wees in een interview met De Tijd op de situatie in Frankrijk. “In de drukbevolkte steden legt iedereen een eigen netwerk aan, omdat je daar je investering kan terugverdienen. Maar in de rest van het land leggen verschillende operatoren samen één netwerk aan, waarvan ze de stukken die ze zelf aanleggen vervolgens aan elkaar verhuren. Iedereen deelt er één passief netwerk, waarop ze dan actief hun eigen diensten kunnen aanbieden.”

Voordeel van de consument

De oproepen zijn niet in dovemansoren gevallen. In een mededeling erkent het BIPT dat een parallelle uitrol “significante economische gevolgen kan hebben”. Met name in minder dichtbevolkte zones heeft ze “een belangrijke impact op de rendabiliteit van de investeringen”, blijkt uit de voorlopige resultaten van studie van de regulator.

Onder bepaalde voorwaarden toont het BIPT zich daarom bereid om overeenkomsten tussen operatoren rond samenwerking “te bestuderen”, klinkt het. Eventuele akkoorden zullen wel “een daadwerkelijke en duurzame concurrentie” in het voordeel van de consument moeten garanderen.

‘Vrij laat’

Orange Belgium reageert tevreden, maar merkt op dat de beslissing “vrij laat” komt. Proximus is intussen “de facto opnieuw een monopolie van de infrastructuur in de dichte (en verhuurbare) gebieden aan het uitbouwen, waardoor de mogelijkheid van effectieve concurrentie in deze gebieden beperkt wordt”, zegt het bedrijf.

Op X, het vroegere Twitter, verwelkomt ook Proximus-topman Boutin de communicatie van de regulator. “Ik kijk ernaar uit om met de sector samen te werken rond hoe fiber naar België te brengen, wat cruciaal is voor onze samenleving en de concurrentiekracht van onze economie”, schrijft hij.

Lees ook: