Bel-20 even met 21 door splitsing van Solvay?

De chemiegroep Solvay roept om 10.30 uur haar aandeelhouders bij elkaar, om het splitsingsvoorstel goed te keuren. Als Solvay die goedkeuring op zak heeft, zullen de activiteiten die bekendstaan als SpecialtyCo afgesplitst worden, de naam Syensqo krijgen en vanaf maandag 11 december apart noteren op de beurs van Brussel.

Waarnemers verwachten dat de splitsing zonder veel gedoe wordt goedgekeurd. De vakbonden hebben wel opgeroepen om de bijhorende bonus voor CEO Ilham Kadri.

Eerste keer in geschiedenis

Syensqo zal vooral inzetten op de energietransitie en oplossingen voor een klimaatneutrale economie, zoals lichtgewicht materialen. Zowel Solvay als Syensqo is groot genoeg voor een zitje in de Brusselse sterindex. Beide mogen al zeker tot de volgende geplande herziening, op de derde vrijdag van december na het slot van de beurzen, in de index blijven. Of ze daarna allebei nog in de Bel-20 blijven en/of er een kleinere Bel-20’er zoals Barco plaats moet ruimen voor Syensqo moet nog beslist worden door het indexcomité van de Bel-20.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Bel-20 dat zoiets voorkomt. Bij afsplitsingen in het verleden waren de afgesplitste bedrijven altijd een maatje te klein voor de index.

