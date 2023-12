BEKIJK – Ilham Kadri luidt de beursbel, aandeel Syensqo schiet omhoog terwijl Solvay daalt

Op Euronext Brussel was er vanochtend een ‘belceremonie’ naar aanleiding van de beursnotering van Syensqo, het bedrijf dat werd afgesplitst van Solvay. Ilham Kadri, de CEO van Solvay, mocht de bel luiden in aanwezigheid van Euronext-CEO Benoît van den Hove. Na opening van de beurs schoot het aandeel van Syensqo omhoog, terwijl dat van het nieuwe Solvay duidelijk onder de referentiekoers dook.

De referentiekoers voor Syensqo, dat na de afsplitsing van Solvay de gespecialiseerde materialen omvat, was vastgesteld op 83,25 euro. Bij opening van de beurs maandag bedroeg de koers 90 euro, om door te stijgen naar meer dan 93 euro of een stijging met ruim 12 procent. Daarmee had het bedrijf een marktwaarde van zowat 9,53 miljard euro.

De referentiekoers van het nieuwe Solvay bedroeg 29,1 euro, maar opende aan 19,29 euro. Het aandeel koerste omstreeks 10 uur meer dan 35 procent lager, aan iets meer dan 18 euro.

Opgesplitst

De aandeelhouders van het Belgische chemiebedrijf Solvay keurden vrijdag op een buitengewone algemene vergadering in Brussel de splitsing van het bedrijf, in Solvay en Syensqo, goed.

De splitsing van Solvay – voor de essentiële chemieactiviteiten zoals soda en peroxide – en Syensqo – voor de gespecialiseerde materialen – betekent ook dat vanaf maandag beide aandelen zijn opgenomen in de Bel20, die uitzonderlijk en tijdelijk 21 aandelen zal tellen. Syensqo heeft ook een notering op de beurs van Parijs.

Lees onze analyse: