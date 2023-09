Begrotingstekort van België loopt op tot 18,5 miljard euro

Het begrotingstekort van de federale overheid zal volgend jaar uitkomen op 18,5 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van het Monitoringcomité, een groep ambtenaren die de begroting van dichtbij tegen het licht houdt. De raming is een verslechtering met bijna 2 miljard euro ten opzichte van de voorspelling in juli. In vergelijking met de plannen die de regering bij Europa indiende, moet ze op zoek naar 815 miljoen euro.

Het rapport van het Monitoringcomité geeft traditioneel het startschot voor de begrotingsonderhandelingen van de federale regering. Het staat morgen/vrijdag geagendeerd op de agenda van het kernkabinet. De deadline voor die onderhandelingen ligt op 10 oktober, wanneer de premier voor zijn state of the union in de Kamer wordt verwacht.

Voor dit jaar zal het begrotingstekort voor Entiteit 1 – dat is de federale overheid en de sociale zekerheid – uitkomen op 3,5 procent van het bbp of 20,3 miljard euro. Dat is een toename van het tekort met 233 miljoen euro ten opzichte van de raming in juli. Voor 2024 verwachten de cijferaars een tekort van 3,1 procent van het bbp. Dat komt neer op 18,6 miljard euro – wat 1,97 miljard euro slechter is dan in juli vooropgesteld. Het Monitoringcomité ziet de schuldgraad uitkomen op 86,4 procent dit jaar en 85,2 procent volgend jaar.

Gevreesde strafbank

In het stabiliteitsprogramma dat ons land indiende bij de Europese Commissie, engageerde de federale regering zich tot een bijkomende inspanning van 0,2 procent in 2024, en telkens 0,8 procent van het bbp in 2025 en 2026. Dat moet er voor zorgen dat ons land niet op het Europese strafbankje zou belanden wegens een te groot begrotingstekort.

Volgens het Monitoringcomité moet ons land voor volgend jaar een inspanning doen van 815 miljoen euro om tegemoet te komen aan de vooruitzichten in het stabiliteitsprogramma. Oorspronkelijk was sprake van een inspanning van 1,2 miljard euro.

‘Beter standgehouden’

In een reactie wijst staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) erop dat het bijzonder belangrijk blijft om onze afspraken na te komen. “We wisten dat de uitdagingen in het vierde kwartaal groot gingen zijn. Toch stel ik vast dat de economie van ons land, in vergelijking met buurlanden als Nederland en Duitsland -die intussen met een recessie kampen- beter heeft standgehouden. Dat neemt niet weg dat de uitdagingen groot zijn en dat we ze moeten aanpakken.”

Daarbij verwijst ze naar het stabiliteitsprogramma. “Daarin engageren de regeringspartijen zich tot een specifieke inspanning voor de komende jaren. Voor dit jaar werd er afgesproken om een inspanning van 1,2 miljard euro te doen. Die inspanning past in het traject om tegen het einde van deze legislatuur maar liefst 11 miljard euro te besparen en om tegen 2026 onder de drempel van 3.0 procent bbp voor ons tekort te raken”, aldus Bertrand.

