Autosalon van Brussel opent deuren van 101ste editie

De 101ste editie van het autosalon van Brussel gaat vrijdagochtend voor de pers van start in Brussels Expo en opent zaterdag de deuren voor het grote publiek. Het salon wordt vrijdagnamiddag officieel ingehuldigd in aanwezigheid van premier Alexander De Croo en Brussels burgemeester Philippe Close, gevolgd door een bezoek van koning Filip. Een beperkt aantal bezoekers zal het salon vrijdagavond al in avant-première kunnen ontdekken.

Na een jaar afwezigheid is het autosalon van Brussel terug in de Brusselse Heizelpaleizen. Een recordaantal van 63 auto- en bedrijfsvoertuigenmerken tekent present. Het salon neemt de Paleizen 5, 6, 7, 9, 11 en de patio van Brussels Expo in, goed voor 56.000 vierkante meter. Er zullen 7 wereldpremières, 14 Europese premières en 63 Belgische premières zijn.

Door het afhaken van een aantal belangrijke exposanten vond er in 2024 geen Brussels Motor Show plaats. Febiac organiseerde in februari dan een evenement enkel voor professionelen, maar kiest dit jaar dus opnieuw voor het vertrouwde concept op de Heizel.

Tijdens het autosalon zal er niet enkel aandacht zijn voor elektrische voertuigen. “De verschillende merken tonen er alle technische vernieuwingen en mogelijkheden uit hun aanbod aan het publiek. En waar sommige gespecialiseerde merken een 100 procent elektrisch aanbod in hun catalogus hebben, zijn er ook heel wat andere die met een ruime keuze aan technologieën naar het autosalon komen”, klinkt het.

Het autosalon van Brussel is de grootste beurs van het land en mikt voor deze editie, die plaatsvindt van 10 tot 19 januari, op 300.000 bezoekers.