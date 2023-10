Argenta-CEO Peter Devlies: ‘Ja, er is voldoende geld naar de spaarder gevloeid’

Peter Devlies, die begin dit jaar Marc Lauwers opvolgde aan het hoofd van Argenta, reageert in een uitgebreid interview met Trends op de kritiek dat de banken slapend rijk worden dankzij het geld dat ze parkeren bij de Europese Centrale Bank (ECB) en de rente die ze erop incasseren.

“Men heeft het altijd over die 250 miljard die de Belgische banken hebben uitstaan bij de ECB,” zegt Devlies. “Maar daarvan komt meer dan 100 miljard euro van in ons land bevroren Russische tegoeden. Dat geld maakt niet eens deel uit van het bancaire systeem. Nog eens 100 miljard heeft niets met bankieren voor particulieren te maken, maar met internationaal bedrijfsbankieren. Slechts 50 miljard euro of iets meer heeft te maken met retailbankieren.

“Bij een bank als Argenta zit 90 procent van het spaargeld in hypothecaire leningen, slechts 10 procent staat uit bij de ECB. Dat betekent dat we op een tiende van onze balans een rente van 4 procent ontvangen. Als we die volledig zouden uitkeren aan de spaarder, spreek je over een renteverhoging met 0,4 procentpunt. Wel, de spaarrente is substantieel meer gestegen, want ze is in zes maanden van 0,11 naar 0,8 à 0,9 procent gegaan. Er vloeit dus meer geld van de banken naar de spaarder dan vanuit de ECB naar de banken.”

Devlies plakt daar ook getallen op. “Er is ongeveer 2 miljard meer gevloeid naar retailbanken zoals Argenta vanuit de centrale bank, en er zal in totaal 2,5 miljard meer naar de spaarder gaan via een hogere rentevergoeding. Als je dus vraagt: is er voldoende geld naar de spaarder gevloeid of hebben de banken de winsten bijgehouden, dan is het antwoord: het eerste.”

Over de nieuwe strategie van Argenta, de spaarrente, de staatsbon en een overwinstbelasting:

