Jack Ma, de oprichter van het e-commercebedrijf Alibaba, spoort zijn personeel aan om te leren van de Chinese webshop Temu. PDD Holdings, het moederbedrijf achter de opkomende webshop is met zijn beurswaarde van 185 miljard dollar bijna even groot als Alibaba.

Na een tegenvallend beursjaar en een mislukt herstructureringsplan is Alibaba op zoek naar een nieuwe wind. In intern bericht dat Financial Times kon inkijken, verwijst topman Jack Ma ook naar een belangrijke concurrent. PDD Holdings, het bedrijf achter de veelbesproken webshop Temu, zag zijn omzet het voorbije kwartaal verdubbelen tot 9,4 miljard dollar. “Verbluffende” resultaten, zegt Ma erover in het bericht aan Alibaba werknemers.

“Ik geloof oprecht dat Alibaba zal veranderen en hervormen,” schrijft Ma in het bericht dat woensdag is gepubliceerd op het bedrijfsforum van Alibaba. “Ik geloof dat Alibaba-werknemers altijd kijken en luisteren,” voegde hij eraan toe. Hij feliciteerde PDD ook met hun “uitvoering van de voorbije jaren”, maar hij voegde er ook aan toe dat bedrijven die hervormen voor de toekomst respect verdienen.

Het Temu-recept

Sinds dit jaar groeit Temu ook in snel tempo in België en Trends ontleedde onlangs samen met twee retailexperts het businessmodel van de de webshop. “Temu gaat nog een stuk verder dan AliExpress en andere Chinese concurrenten. U moet het zien als een Chinese fabriek die wil onderzoeken wat aantrekkelijk is voor de Westerse consument en daar vervolgens razendsnel op inspeelt”, zei Pierre-Alexandre Billiet van Gondola erover.

Temu weet beter dan zijn concurrenten wat de consument wilt en laat het aan hoog tempo produceren, zonder dat producten op voorraad liggen. PDD Holdings is daarnaast ook bereid om met verlies te verkopen om zo marktaandeel te winnen.

Door zijn sterke resultaten in het derde kwartaal steeg het aandeel van PDD Holdings met 18 procent. Het bedrijf heeft daardoor een marktkapitalisatie van 185 miljard dollar, wat sterk in de buurt komt van de 195 miljard die Alibaba waard is.

Kritiek moment

De oproep van Jack Ma komt op een kritiek moment voor Alibaba, nu de nieuwe CEO Eddie Yongming Wu zich opnieuw buigt over het herstructureringsplan van de groep. Onder dit plan werd oorspronkelijk verwacht dat het bedrijf zou opsplitsen in zes verschillende bedrijfseenheden, de zogenaamde “mini babas”. Maar eerder deze maand heeft Wu delen van de herstructurering geannuleerd, waaronder de spin-off van de cloud business. De beursgang van de supermarktactiviteiten is dan weer uitgesteld, onder verwijzing naar “marktomstandigheden”. Op dit moment is er veel onzekerheid over de verdere uitvoering van het plan.

Jack Ma, de charismatische oprichter van Alibaba, die in 2013 aftrad als CEO en in 2019 als voorzitter, maakte in Ma een zeldzame publieke reis naar Hangzhou, waar Alibaba zijn hoofdkantoor heeft. Dat was toen opmerkelijk, want hij heeft zich de voorbije jaren op de achtergrond gehouden. Dat deed deed hij sinds de mislukte beursgang van Ant Group (de dochteronderneming achter het betaalplatform Alipay, nvdr.), drie jaar geleden. Sindsdien is het aandeel van Alibaba met 75 procent gekelderd.

