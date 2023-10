Volgens de Financial Times is de toeleveringsketen in België mogelijk het slachtoffer van economische spionage vanuit China. Dat gevaar zou afkomstig zijn van een logistieke hub van de internetreus Alibaba in Luik.

De bron waarmee de Financial Times sprak, heeft vermoedens dat de internetreus Alibaba de software van zijn logistieke spin-off Cainiao misbruikt voor spionage. Het verzamelt zo gevoelige strategische gegevens over de Belgische toeleveringsketen. Het zou gaan om veranderingen in consumptiepatronen en eventuele kwetsbaarheden van ons logistieke apparaat.

Volgens professor internationale betrekkingen Jonathan Holslag (VUB) loopt België het risico dat Alibaba de gevoelige gegevens deelt met de Chinese overheid. “Cainiao stelt dat de data worden opgeslagen op Europese servers, maar in het verleden zijn er al gevallen geweest met Chinese bedrijven waarbij achteraf bekend is geraakt dat informatie van zulke servers toch wordt doorgespeeld naar China.”

Chinees risico

Holslag zegt ook dat informatie over de productieketens steeds belangrijker wordt in de wereldeconomie. Heel wat landen verzamelen zulke gegevens, maar als blijkt dat Alibaba via zijn logistieke bedrijf data doorspeelt naar de Chinese overheid, dan zadelt dat ons land op met een sterk concurrentienadeel.

“Een Belgisch transportbedrijf verzamelt ook gegevens, maar die worden nooit zomaar gedeeld met andere bedrijven, laat staan dat de Belgische overheid daarop aanstuurt. In China kunnen bedrijven gewoon worden verplicht om data te delen met de overheid. Daarbij komt nog dat die Chinese logistieke platformen steeds meer worden geïnternationaliseerd.”

Aan de luchthaven van Luik is Alibaba’s grootste logistieke centrum van Europa. Het gaat om een hangar van 30.000 vierkante meters waar medewerkers goederen van vliegtuigen laden en lossen. De logistieke hub was een investering van 100 miljoen euro voor de internetreus. Alibaba heeft ook plannen om de omvang van zijn magazijn uit te breiden tot 100.000 vierkante meter. Daarvoor heeft het in ons land een vergunning aangevraagd.

Onderzoek staatsveiligheid

De informatie van de Financial Times komt niet geheel onverwacht, want het is al twee jaar bekend, sinds een parlementaire vraag aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), dat de Belgische inlichtingendiensten de situatie rond het logistieke centrum van Alibaba in Luik volgen. In een gesprek met Trends stelde een woordvoerder van de staatsveiligheid dat er momenteel geen nieuwe feiten over die zaak te melden zijn.

‘Om te controleren of er data worden gelekt, is een enorme capaciteit nodig bij de inlichtingendiensten, en die hebben we momenteel niet in België’ Jonathan Holslag, VUB

“In de voorbije twee jaar is er niets veranderd. De aanwezigheid van Alibaba in Luik blijft een aandachtspunt voor ons. Het Chinees juridische kader baart ons zorgen, omdat de inlichtingendiensten van dat land toegang hebben tot alle gegevens die in China worden opgeslagen. China beschikt zowel over de intentie als de capaciteit om die data te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden”, vertelt een woordvoerder aan Trends.

Beperkte capaciteit

Professor Holslag stelt zich hardop vragen bij de opvolging van staatsveiligheid. “Om te controleren of er data worden gelekt, is een enorme capaciteit nodig bij de inlichtingendiensten, en die hebben we momenteel niet in België.”

Sinds 1 juli is een nieuwe wet in werking die ervoor zorgt dat buitenlandse investeringen worden gescreend op mogelijke risico’s voor de nationale veiligheid en strategische belangen. Dat gebeurt in kritische sectoren als grondstoffen, energie of defensie. Indien nodig kunnen er preventieve maatregelen worden genomen.

Lees ook: