‘Albert Heijn verkoopt producten met verlies via achterpoortjes’

Hoewel het in principe verboden is, zou de Nederlandse retailer Albert Heijn in ons land sommige producten met verlies verkopen. Dat blijkt uit anonieme getuigenissen uit de retailsector, schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag. Zelf zegt Albert Heijn alle regels correct na te leven.

De verkoopdirecteur van een producent van verschillende A-merken bevestigt in een gesprek met de krant dat Albert Heijn recent meerdere producten wekenlang met groot verlies verkocht. De standaardprijs die Albert Heijn in de winkelrekken hanteerde, lag lager dan wat de supermarkt zelf betaalde in aankoop, zegt hij.

Verkoop met verlies is in principe verboden, al laat de wet ruimte voor enkele uitzonderingen, waardoor het niet altijd even duidelijk is of een bedrijf in overtreding is of niet. Er zijn allerlei financieel-juridische achterpoortjes die sommige retailers meer gebruiken dan andere, stelt expert Pierre-Alexandre Billiet, die naar eigen zeggen van verschillende leveranciers hoort dat hun producten met verlies verkocht zouden worden door Albert Heijn in België. Het is duidelijk dat Albert Heijn de schemerzone lijkt op te zoeken van wat kan of mag, zegt Bart Buysse, CEO van Fevia, de Federatie van de voedingsindustrie.

