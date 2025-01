Het aantal bedrijfswagens is in 2024 voor het tweede opeenvolgende jaar gedaald. Dat blijkt donderdag uit een analyse van hr-specialist SD Worx bij 1,2 miljoen werknemers. Ook de vergroening van het bedrijfswagenpark zet zich voort: eind 2024 waren acht op de tien bedrijfswagens volledig elektrisch.

In 2022 en 2023 beschikte nog respectievelijk 14,8 en 14,6 procent van de werknemers over een bedrijfswagen. In 2024 is dat aantal gezakt naar 14 procent.

Daarnaast blijft de CO2-uitstoot van de bedrijfswagens afnemen. In het vierde kwartaal bedroeg die 14 gram/km. Dat komt doordat eind vorig jaar 80 procent van de nieuwe bedrijfswagens volledig elektrisch waren. Benzinewagens en hybrides waren goed voor 17 procent en diesel en hybrides voor 2,5 procent.

“De daling ligt in de lijn der verwachtingen. Wagens die nog CO2 uitstoten en aangeschaft zijn vanaf 1 juli 2023, worden financieel minder aantrekkelijk voor werkgevers, door een geleidelijke daling qua kostenaftrek en vooral door een verhoging van de solidariteitsbijdrage inzake RSZ”, duidt Veerle Michiels, mobiliteitsexpert bij SD Worx.

Tot slot blijkt ook dat de bedrijfswagens het afgelopen jaar duurder zijn geworden, met een mediaanwaarde van 43.800 euro (+8,7 procent).

