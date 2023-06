AA Gent kiest voor Baloise als nieuwe hoofdsponsor

AA Gent heeft met verzekeringsmaatschappij Baloise een nieuwe hoofdsponsor beet, zo bevestigden de Gentenaren maandagochtend. Baloise is de opvolger van vdk bank, dat na 35 jaar niet meer te zien is op de blauw-witte truitjes.

De Belgische verzekeringsmaatschappij komt niet nieuw in beeld bij La Gantoise. Zo is het al meer dan 35 jaar partner van de Buffalo’s. “Baloise is al jarenlang een structurele partner van KAA Gent die zorgt voor ondersteuning en veel inspiratie op alle vlakken”, zei AA Gent-voorzitter Ivan De Witte.

“Dat uitgerekend zij de stap zetten naar het hoofdsponsorschap is een bijzonder positieve zaak voor KAA Gent. Ze zijn al een klein deel van onze geschiedenis, ze zullen onze toekomst nog meer kleur geven en ze zijn bovenal blauw en wit. Ik wil Baloise dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun engagement. Hierbij wil ik niet vergeten om vdk bank te bedanken en te eren voor hun jarenlange steun en voor hun blijvende betrokkenheid naar de toekomst toe.”

Baloise investeert ook al in andere sporten. Zo is het onder meer naamsponsor van de Ronde van België (‘Baloise Belgium Tour’) en van ‘Baloise Trek Lions’, de veldritploeg van Sven Nys, en ‘Team Flanders Baloise’, het ProTour-team van Walter Planckaert. Buiten het wielrennen werd Baloise dit jaar ook hoofdsponsor van de Koninklijke Belgische Turnbond.

