Vdk bank stopt na 35 jaar als hoofdsponsor van KAA Gent

Vdk bank stopt na het huidige seizoen als hoofdsponsor van de voetbalclub KAA Gent. Daarmee komt een einde aan 35 jaar van onafgebroken samenwerking tussen de beide partijen. De bank wil “nieuwe prioriteiten leggen”, maar mogelijk speelt ook de nakende verkoop van de club een rol in de beslissing. CEO Leen Van den Neste zal wel nog enige tijd in de raad van bestuur van de club zitten.

“Vdk bank werd de hoofdsponsor van AA Gent toen de club het moeilijk had. Vandaag staat er een stevige voetbalclub, die klaar is voor de toekomst. Voor vdk bank is dan ook het moment aangebroken om nieuwe prioriteiten te leggen”, verduidelijkt CEO Leen Van den Neste in een persbericht.

De bank zegt haar pijlen te richten op haar verdere uitbouw. Vdk Bank nam begin april de klanten van de ethische bank NewB over, nadat die er niet in geslaagd was haar banklicentie te houden, en werd zo actief in heel België. “Op dat elan gaat vdk bank de komende jaren verder”, luidt het.

Nakende verkoop

Ongetwijfeld kadert de beslissing van vdk bank ook in de nakende verkoop van KAA Gent. De voorbije maanden gonsde het van de geruchten over een verkoop van de club aan een kapitaalkrachtige investeerder.

Van den Neste zei daarover enkele weken geleden nog in Trends: “Ik heb geen probleem met een investeerder die vers kapitaal aanbrengt om de uitbouw van de club te ondersteunen. De club kan dat kapitaal, na enkele jaren met verliezen, goed gebruiken. Ik geef de voorkeur aan een lokale verankering, maar het mag ook een buitenlandse investeerder zijn in de mate dat die bepaalde ethische standaarden en de sociale werking van de club respecteert.”

“Ik ben echter niet te vinden voor een verkoop van bestaande aandelen. De huidige aandeelhouders, ook vdk bank, hebben hun aandelen verworven toen de club haar statuten veranderde van een vzw in een cvba met sociaal oogmerk. Daar ging geen geldinbreng mee gemoeid. De aandelen vertegenwoordigen geen kapitaal of waarde, en kunnen dus niet zomaar verhandeld worden.”

Ethiek en duurzaamheid

In het persbericht van woensdag zegt Van den Neste nog: “Samen met de clubverantwoordelijken hebben we AA Gent tot meer dan een voetbalploeg uitgebouwd. De club heeft vandaag de meest uitgebreide sociale werking van de Belgische professionele voetbalclubs.”

“Dankzij de coöperatieve KAA Gent Foundation kan de club bovendien niet zomaar een puur commercieel doelwit worden, wat in de huidige voetbalrealiteit geen sinecure is. We zullen erover waken dat de club net als vdk bank ethiek en duurzaamheid hoog in het vaandel zal blijven dragen.”

De bank verdwijnt echter niet helemaal van het toneel bij AA Gent, maar blijft naar alle waarschijnlijkheid nog betrokken als kleinere sponsor bij de club. “Die onderhandelingen zitten in de laatste fase”, klinkt het nog.

De bank zal daarnaast waarschijnlijk nog kleinere initiatieven van de voetbalclub, zoals de KAA Gent Foundation, blijven sponsoren om het sociale weefsel in en rond Gent te blijven steunen.

“We blijven nog wel een tijdje in de raad van bestuur van AA Gent zitten. Op die manier verzorgen we ook de goede overgang naar de nieuwe hoofdsponsor. Maar ook in de zoektocht naar nieuwe investeerders blijven we waken over de ethische en duurzame politiek van de club”, zegt Van den Neste.

