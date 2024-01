Investeringsfonds Syndicate One haalt 4,8 miljoen euro op om te investeren in Belgische tech

Het investeringsfonds en -netwerk Syndicate One, dat tal van bekende techondernemers onder zijn leden telt, haalt 4,8 miljoen euro op. Het doel is te investeren in Belgische techgroeiers die kunnen uitgroeien tot unicorns.

Het is niet zozeer de grootte van het bedrag dat Syndicate One uniek maakt – andere Belgische fondsen halen veel meer op – maar wel de hypergediversifieerde samenstelling van het fonds. Meer dan zeventig externe investeerders beantwoordden de oproep van het fonds, van individuele ondernemers over family offices tot institutionele investeerders. Die scharen zich allemaal rond de grote familiale investeringsvennootschap Sofina, die 10 procent van het bedrag inbrengt. Onder de andere investeerders vinden we het federale investeringsfonds SFPIM, Wallonie Entreprendre, Finance Brussels, en bekende Belgische ondernemersfamilies als Balcaen, Vlerick, Berghmans, De Clerck, Hannecart, Vindevogel, Leysen, Van Thillo en Rolin.

Kijken we naar de individuele investeerders die deelnamen aan de ronde, dan zien we heel wat techondernemers. Een greep uit de lange lijst: Jeroen de Wit (Teamleader), Stijn Christiaens (Collibra), Pieterjan Bouten (Showpad), Martijn Theeuwissen (Datacamp), Sébastien Deletaille (Rosa), Olivier Verdin (AppTweak), Quentin Nickmans (Hexa), Matthias Geeroms (OTA Insights) en Michel Akkermans (ex-Clear2Pay).

Techinvesteerders

Het fonds verzamelt dus zowel klassieke investeerders als techondernemers, zowel Nederlands- als Franstaligen. Dat is eerder zeldzaam, gezien de techecosystemen in het noorden en het zuiden van het land zich sterk apart hebben ontwikkeld. Daar wil Sydicate One het verschil maken. Oprichter Laurens De Poorter legt uit wat hij als voornaamste sterkte van het fonds ziet: “De toegevoegde waarde ligt vooral in de toegang tot de beste Belgische techondernemers die al talrijke succesverhalen op hun actief hebben en die tijdens hun ondernemersloopbaan getoond hebben dat ze voor heel veel problemen een oplossing hebben gevonden. Wij geven ondernemers toegang tot die mensen, in de hoop dat het tot nieuwe succesvolle Belgische techbedrijven zal leiden.”

