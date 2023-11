117 Belgische Korian-woonzorgcentra worden mogelijk verkocht: telt meer dan 10.000 personeelsleden

De Franse groep Clariane – eigenaar van de 117 woonzorgcentra van Korian in België – onderzoekt de verkoop van haar Belgische en Nederlandse activiteiten. Dat zegt de socialistische vakbond BBTK dinsdag en wordt bevestigd door de directie. “Maar de beslissing is zeker nog niet definitief. Het maakt onderdeel uit van een strategische evaluatie door Clariane”, zegt woordvoerster Lieve Van Boxem.

Ze wil dan ook het personeel en de bewoners geruststellen. “Al onze activiteiten gaan gewoon door”, klinkt het. Bij de vakbond is men er minder gerust op. “We hebben met verstomming akte genomen van de beslissing”, luidt het in een persbericht. Bij de BBTK heeft men begrepen dat het besluit van de Fransen al vast staat. In een persbericht van Clariane staat immers dat er al interesse van kandidaat-kopers werd getoond voor de Belgische en Nederlandse activiteiten. “Maar wat als er geen overnemer wordt gevonden? Welke gevolgen zijn er dan voor het personeel en de bewoners”, zegt Evert Persoon van de socialistische bediendebond. Hij wil zo snel mogelijk een onderhoud met de Franse eigenaar om de nodige garanties te eisen, inzake werkzekerheid en loon- en arbeidsvoorwaarden. “We vragen ook de onmiddellijke oprichting van een opvolgingscomité waarin wij als vakbond de stand van zaken van de verkoop strikt mee kunnen opvolgen.”

Daarnaast kijkt de socialistische bond ook naar de overheid. “Hoelang zullen minister Crevits én de Vlaamse regering nog toelaten dat private commerciële spelers de zorgsector als speeltuin gebruiken?”, klinkt het. “We vragen ons samen met het personeel af welke investeerder nog interesse zal tonen in een overname, als de winsten weggevloeid zijn, en er enkel nog verliezen geboekt worden.”

In cijfers

Korian telt 117 instellingen in ons land, goed voor 12.500 bewoners en 9.500 personeelsleden. Volgens de woordvoerster werken er daarnaast nog ongeveer 800 personeelsleden in de thuiszorg en telt de groep 60 zelfstandige verpleegkundigen.

De situatie bij Korian doet denken aan die van concurrent Orpea, eveneens een Franse beursgenoteerde zorggroep die begin vorig jaar in de problemen kwam na een ophefmakend boek over wantoestanden in woonzorgcentra in Frankrijk. Orpea besliste reeds dat België niet langer een strategische markt is, maar blijft de Belgische dochtervennootschap wel financieel steunen. Volgens de BBTK is er voor de Belgische woonzorgcentra van Orpea (een 50-tal, red.) nog geen overnemer gevonden, maar werden er wel garanties geboden tot 2025.

