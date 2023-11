De eindejaarspremie voor de werknemers in de Vlaamse woonzorgcentra dreigt dit jaar 455 euro lager uit te vallen dan die voor het personeel in de ziekenhuizen en de thuiszorg. Dat zegt de christelijke vakbond dinsdag. Hij roept de Vlaamse regering op om net als vorig jaar de eindejaarspremie gelijk te trekken.

“Gelijk loon voor gelijk werk is voor ons een van de pijlers van de zorg”, zegt Bart Thys, sectorverantwoordelijke ouderenzorg bij ACV Puls, in een persbericht. Vorig jaar paste de Vlaamse regering het verschil tussen de eindejaarspremies bij, en de vakbond vraagt opnieuw zo’n oplossing. Anders zal de eindejaarspremie in de sector ouderenzorg (en ook in de revalidatie, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen) 455 euro minder bedragen dan die in de ziekenhuizen en de thuiszorg, klinkt het.

“Het personeel van de ouderenzorg is evenwaardig aan dat van de ziekenhuizen en moet ook zo gewaardeerd worden”, aldus nog ACV Puls. “Dezelfde taken, dezelfde passie, maar een kunstmatig verschil dat niet langer kan worden genegeerd.” De vakbond pleit voor een structurele oplossing.

Sociaal overleg

“Ik begrijp de vraag, dit is ook het gevolg van sociaal overleg op twee verschillende niveaus”, reageert Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Zo zitten ziekenhuizen en thuiszorg op federaal niveau, terwijl de andere op Vlaamse niveau zitten. “Ik blijf in overleg met het ACV om dit verder te bekijken, net zoals we de afgelopen maanden hebben gedaan”, aldus nog Crevits.

Als er geen oplossing uit de bus komt, wil de christelijke vakbond op 7 december actievoeren bij de Vlaamse regering in Brussel (om 11.00 uur).