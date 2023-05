Waarom een verzekering voor uw huisdier (g)een goed idee is

Als uw huisdier ziek wordt of gewond raakt, kunnen de medische kosten snel oplopen. Maar ook preventieve maatregelen zoals inentingen, castraties en sterilisaties hebben hun kostprijs. Is een dierenverzekering dan interessant?

In een reclamecampagne pleit GAIA ervoor om de btw op dierengeneeskunde te verlagen van 21 naar 6 procent. In haar persbericht argumenteert de dierenrechtenorganisatie terecht dat het bezoek aan een dierenarts geen luxe is.

In Frankrijk is SantéVet al twintig jaar lang een autoriteit in huisdierenverzekeringen. Sinds 2015 is de speler ook actief in België, waar hij in samenwerking met Axa een aantal toegankelijke formules voor honden en katten uitrolde. Ook Assur O’Poil biedt al ruim twee decennia soortgelijke verzekeringen aan onze zuiderburen aan. Sinds 2009 kunnen ook Belgen daar terecht, maar de verzekeraar richt zich op zijn website enkel tot Franssprekende landgenoten. Ook bij Belfius-dochter Corona Direct kunt u uw hond laten verzekeren. Voor katten kan dat nog niet, maar daar zou wel verandering in komen.

De markt van de huisdierenverzekeringen werd door elkaar geschud met de komst van enkele nieuwkomers. Zo is er de Amerikaanse verzekeraar Figo, die onlangs een vestiging in Hasselt opende en daarmee voet op Europese bodem zette. U kunt daar niet alleen terecht met uw hond of kat, maar ook met uw konijn of papegaai. Volgens Figo is ongeveer 3 procent van de Belgische huisdieren verzekerd tegen medische kosten. De nieuwe speler wil daar binnen drie jaar 10 procent van maken.

Ook het Tsjechische PetExpert richt sinds kort zijn pijlen op de Belgische dierenliefhebber. De verzekeraar werkt daarvoor samen met KBC. Dat mag u niet verwonderen: ČSOB, het merk van KBC in Tsjechië en Slowakije, is al vijf jaar een vaste partner van PetExpert. Zowel honden- als katteneigenaars kunnen er aankloppen.

Welke factoren bepalen de prijs?

De premie verschilt allereerst naargelang het ras, omdat sommige variëteiten vatbaarder zijn voor afwijkingen en aandoeningen zoals hart- of heupproblemen. Net als bij een hospitalisatieverzekering voor mensen dient u bij de aansluiting naar eer en geweten een vragenlijst over uw hond of kat in te vullen. Als daaruit bepaalde aandoeningen worden afgeleid, dekt de polis de behandelingen daarvoor niet.

Ook het geslacht en de leeftijd van uw huisdier zijn een factor om de premie te bepalen. Uiteraard geldt: hoe jonger, hoe goedkoper de verzekering. De meeste verzekeraars hanteren zelfs een maximumleeftijd als een van de toelatingsvoorwaarden. Figo is de enige die dat niet doet. Weet ook dat de kans bestaat dat de verzekeringspremie van een bestaand contract stijgt naargelang uw kat of hond ouder wordt.

En dan is er nog de gewenste dekking van de polis: ook die bepaalt in belangrijke mate de premie. Alle verzekeraars bieden minstens drie formules aan die een bepaald percentage – vaak tussen 50 en 90 procent – van de dierenartsrekening en de behandelingskosten terugbetalen, weliswaar meestal beperkt tot een bepaalde grens.

© Getty images

Merk ten slotte op dat verzekeraars naast een maximumleeftijd nog bijkomende toelatingsvoorwaarden kunnen opleggen. Zo verwacht PetExpert dat uw hond of kat gechipt en gevaccineerd is. Ook Figo betaalt alleen facturen terug waarop het chipnummer van uw huisdier vermeld staat.

Wat dekt een dierenverzekering?

Een huisdierenverzekering is een omniumformule die in de eerste plaats de dierenarts- en behandelingskosten dekt bij een letsel, ziekte of ongeval. Denk aan consultaties, echografieën, CT-scans en MRI’s, chirurgische ingrepen, verdovingen, ziekenhuisopnames en postoperatieve zorgen. Ook geneesmiddelen worden in principe vergoed. Wordt uw dier getroffen door een chronische ziekte, dan bestaat de kans dat de verzekeraar alleen bij een eerste behandeling tussenbeide komt.

De precieze dekkingen kunnen sterk verschillen naargelang de aanbieder. Vooral belangrijk zijn de expliciet vermelde uitsluitingen in het contract. Voorbeelden zijn de kosten voor oogprothesen, tandverzorging en speciale voeding of supplementen. Maar afhankelijk van de gekozen omniumformule kan de dekking verrassend ruim zijn. Een voorbeeld is de terugbetaling van opsporings- en advertentiekosten bij het verlies, de diefstal of de verdwijning van een huisdier. Ook een vergoeding voor opvangkosten, voor een reisannulering wanneer uw vakantie niet kan doorgaan omdat een huisdier ziek is, en bij een overlijden illustreren hoever bepaalde verzekeraars gaan.

Sommige polissen voorzien ook in de dekking van preventieve maatregelen, onder meer voor vaccinaties, ontwormingen, sterilisaties en castraties. Assur O’Poil is de enige speler die zo’n Préventive-polis ook afzonderlijk – dus buiten een ruime omniumdekking – aanbiedt.

Hoeveel kost zo’n verzekering?

Op de websites van de verzekeraars kunt u gratis een simulatie maken of een offerte aanvragen voor uw huisdier. Ook initiatieven als Dierenverzekering Vergelijken en Simuleer willen u helpen, maar die zijn niet altijd up-to-date.

Voor de kleinste omniumdekking van een jonge hond moet u al snel rekenen op 10 tot 15 euro per maand, voor de meest uitgebreide waarborgen kan de maandpremie oplopen tot 40 of 50 euro. Voor een kat betaalt u doorgaans een paar euro’s per maand minder. In onze prijsvergelijking kwam Corona Direct als de goedkoopste uit de test.

Is zo’n polis nuttig of niet?

Goedkoop is een huisdierenverzekering dus niet, maar bij een zware ingreep scheelt ze wel een slok op de borrel. Zeker als u weet dat zware ingrepen soms honderden tot duizenden euro’s kunnen kosten. We maken nogmaals de vergelijking met een hospitalisatieverzekering voor mensen: die is evenmin goedkoop, maar ze kan u wel een financiële kater besparen als u iets overkomt.

“De dierengeneeskunde is duurder geworden”, weet Theo Borgers, de voorzitter van de Nederlandstalige Raad van de Orde der Dierenartsen. “Niet zozeer omdat de prijzen zijn gestegen, maar wel omdat mensen meer begaan zijn met hun huisdier. Een hond of een kat werd twintig jaar geleden haast nooit gevaccineerd. Tegenwoordig maken mensen daar al snel een jaarbudget van 100 tot 150 euro voor vrij.”

“Bovendien zijn de mogelijkheden in de dierengeneeskunde sterk uitgebreid. Het plaatsen van een heupprothese bij een hond is bijna een routine-ingreep geworden. Ook het nemen van MRI’s of andere scans van huisdieren is helemaal ingeburgerd. Maar daar zijn nu eenmaal aanzienlijke kosten aan verbonden.”

Volstaat uw familiale polis niet? Heeft u een familiale verzekering, dan dekt die in principe de schade die uw huisdieren toebrengen aan derden. U bent daarmee dus verzekerd wanneer uw viervoeter iemand bijt, een ongeval veroorzaakt of een ravage aanricht in de tuin van de buren. Sommige verzekeraars breiden de dekking zelfs uit tot lichamelijke schade aan de gezinsleden of een vergoeding wanneer het dier overlijdt of gewond raakt in een verkeersongeval. In zo’n familiale polis zijn dierenartskosten echter niet gedekt.

3 procent van de Belgische huisdieren is verzekerd tegen medische kosten, volgens de verzekeraar Figo.

10 à 15 euro per maand kost een basisverzekering voor een hond.