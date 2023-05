Offsite bouwer BuildUp haalt vers kapitaal op: ‘We willen elke euro zo groen mogelijk spenderen’

De start-up BuildUp wil 5 tot 10 miljoen euro ophalen. Dat kapitaal zal gaan naar nieuwe fabrieken, om offsite bouwen te automatiseren en de groei te bestendigen. “Dit is een opportuniteit voor Europa om duurzaam te herindustrialiseren.”

Een sociale woonwijk in het dorpje Wattrelos in het noorden van Frankrijk zag er in twaalf maanden helemaal anders uit. BuildUp, een start-up uit Aarschot, voorzag er 160 woningen van een isolerend ‘jasje’. BuildUp staat bekend om zijn energetische renovaties en offsite woningbouw. Daarom kon de transformatie in Wattrelos ook zo snel gebeuren: het bedrijf bouwt prefab in zijn eigen fabriek, waardoor alleen de assemblage nog ter plaatse dient te gebeuren.

Dankzij het grootschalige project kreeg de start-up veel aandacht, tot op Europees niveau. Zo werd BuildUp geselecteerd voor het Europese subsidietraject Life Giga Regio Factory, een project dat energetische renovatie moet versnellen. Als we Europa tegen 2050 klimaatneutraal willen maken, dan moeten meer dan 43 miljoen woningen onder handen worden genomen. Dat zijn er 6.000 per dag.

“We kunnen een woning in één dag van een F-label naar een A+-label brengen”, zegt Hélène de Troostembergh, de CEO van BuildUp. “De vraag naar onze renovatie- en bouwoplossingen blijft toenemen. Om daaraan te kunnen voldoen en op een duurzame manier te groeien, zoeken we extra kapitaal.” Concreet wil BuildUp 5 tot 10 miljoen euro ophalen tegen het einde van dit jaar. Het kijkt daarvoor naar private equity, familyoffices en impactfondsen. De Troostembergh heeft één voorwaarde: het kapitaal moet van gelijkgestemde zielen komen, investeerders met dezelfde normen en waarden, die impact willen hebben. Het geld zal onder meer gebruikt worden om het bouwen als product verder te automatiseren, om de sales en marketing aan te zwengelen, en om een uitgebreid netwerk van Europese fabrieken voor offsite bouwen op te starten.

Ik zal niet zeggen dat in België niets gebeurt. We zullen alleen nog wat geduld moeten hebben’ Hélène de Troostembergh, CEO BuildUp

Kameel

“Start-ups willen altijd de volgende unicorn (bedrijf met een marktwaarde van meer dan 1 miljard euro, nvdr) zijn”, aldus De Troostembergh. “Ze willen zo veel mogelijk geld ophalen, om zo snel mogelijk te groeien, mensen aan te werven en de vraag naar hun product te zien exploderen. Maar slechts enkelen slagen daarin, en dat lijkt me maar logisch, want eenhoorns bestaan niet.”

En dus moet BuildUp een kameel worden. Die term pikte De Troostembergh op uit een recent onderzoek van de gerenommeerde Amerikaanse Harvard University: kameel-start-ups hebben het vermogen zich aan te passen en te overleven in uitdagende omstandigheden. Ze zijn vastberaden en veerkrachtig, waardoor ze kunnen doorzetten in moeilijkere tijden. “Ook een kameel heeft extern kapitaal nodig voor zijn ambitieuze groeiplannen, maar zal veel meer inzetten op een gebalanceerde en duurzame groei”, verduidelijkt De Troostembergh. “Het hoeft dus niet in een flits te gebeuren, zoals de maatschappij van eenhoorns wél verwacht.”

Die benadering komt voort uit de onzekerheid van de voorbije drie jaar. De investeerders zijn wat terughoudender geworden, vindt De Troostembergh, zeker in de beginperiode van bedrijven. Ze kijken niet langer enkel naar het groeipotentieel, maar ook naar de rendabiliteit van een bedrijf. Dat zit bij BuildUp wel goed, met een omzet van 6 miljoen euro in 2022. “Ons businessplan ziet er door de kamelenaanpak misschien wat atypisch uit”, zegt De Troostemberg. “Maar ik kan wel verklaren hoe elke euro in ons groeitraject gebruikt zal worden. Meer nog: we willen elke euro zo groen mogelijk spenderen. Economie en ecologie kunnen hand in hand gaan.”

De nieuwe investeerders zullen hun geld dus duurzaam besteed zien. Momenteel zit 60 procent van de aandelen bij de familie. De overige 40 procent is in handen van Besix, de grootste bouwgroep van België. Die telde daar in een vorige kapitaalronde 3,5 miljoen euro voor neer. “We waren heel blij met de erkenning van zo’n grote speler”, zegt De Troostembergh. “De bouwsector is een van de laatste om op de duurzaamheidstrein te springen. Er zijn weinig initiatieven om de sector koolstofneutraal te maken, hoewel er wel geïnnoveerd en gedigitaliseerd wordt. Maar het ontbreekt aan disruptie op de markt. Juist die grote verschuiving in de waardeketen is nodig om het verschil te maken. Bedrijven als het onze zijn een opportuniteit voor Europa om duurzaam te herindustrialiseren.”

BuildUp probeert de toon te zetten met zijn prefabwoningen, die inzetten op vier pijlers: woningen met een lagere CO2-uitstoot, de integratie van hernieuwbare energie, het tekort aan kwalitatieve woningen oplossen en de kosten om zich te verwarmen en te leven laten dalen.

Transitie

Volgens De Troostembergh zijn drie zaken onmisbaar voor de klimaattransitie: geld om dromen waar te maken, technologische vernieuwing en mensen die erin geloven en het voortouw nemen. “Wij willen die drie zaken samenbrengen in de bouwsector.”

Het renovatieproject in Wattrelos was een goede eerste stap. BuildUp kreeg daardoor heel wat visibiliteit. Intussen hebben nog drie Noord-Franse gemeenten het bedrijf gevraagd sociale wijken onder handen te nemen. En ook uit andere landen komen projectaanvragen binnen.

Alleen in Vlaanderen blijft het voorlopig stil. “Ik zal niet zeggen dat er niets gebeurt”, zegt De Troostembergh. “Ik zie dat er interesse ontstaat onder socialewoningmaatschappijen voor ons bedrijf. En er worden politieke beslissingen genomen om woningen energetisch te renoveren en klimaatvriendelijker te maken. Ook komt er promotie voor offsite bouwen, om sneller te kunnen werken. We zullen alleen nog wat geduld moeten hebben. (lacht)”

6 miljoen euro omzet draaide BuildUp in 2022.