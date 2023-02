Professor Willem Sas over eerste post-Brexitakkoord: “Voordeel én valkuil is dat het een redelijk akkoord is”

Europees commissievoorzitter Ursula Von der Leyen heeft gisteren de Britse Premier Rishi Sunak ontmoet in Windsor, net buiten Londen, om het Brexit-akkoord te finaliseren. Bij de inwerkingtreding van de Brexit twee jaar geleden bleef Noord-Ierland deel uitmaken van de eengemaakte Europese markt waardoor goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk werden onderworpen aan een grenscontrole. Het alternatief was een harde grens tussen EU lidstaat Ierland en Noord-Ierland maar dat zou de fragiele vrede in Noord-Ierland in het gedrang brengen.

Volgens de nieuwe deal zou er enkel nog sprake zijn van grenscontroles voor goederen die via Noord-Ierland verder naar Ierland reizen. Er wacht Sunak nu de moeilijke taak om voldoende parlementaire steun vergaren voor z’n deal. Francesca Vanthielen bespreekt de deal met Willem Sas, professor Publieke Economie aan Stirling University in Schotland.

Lees meer: Sunak doet op zijn beurt een poging om handel door Noord-Ierland te deblokkeren