In Leuven vond onlangs de WKK Ontmoetingsdag plaats, een initiatief van COGEN Vlaanderen. Een WKK-installatie zorgt voor meer efficiëntie, minder CO2-uitstoot en meer flexibiliteit in de energiebevoorrading. Tijdens de ontmoetingsdag zetten diverse bedrijven de troeven van cogeneratie voor de energietransitie in de kijker.