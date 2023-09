Dit zijn de duurste en goedkoopste gemeenten voor huizen

90.000 euro in Hastière, in het zuiden van de provincie Namen, tegenover 755.000 euro in Sint-Pieters-Woluwe, in de groene Brusselse rand. De topjes van duurste en goedkoopste gemeenten voor huizen laten een serieuze spread zien. Met vijf gemeenten is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw goed vertegenwoordigd in de top tien van duurste gemeenten. Sint-Martens-Latem is met een mediaanprijs van 725.000 euro de duurste Vlaamse huizenmarkt.

De top tien van goedkoopste gemeenten is een volledig Waalse aangelegenheid. Pas op de 47ste plaats komen we de eerste Vlaamse gemeente tegen: Menen. De mediaanprijs zakte er met 4,6 procent, naar 175.000 euro. Ter vergelijking: de mediaanprijs van huizen in Vlaanderen bedraagt 325.000 euro.

