Dit zijn de duurste en goedkoopste gemeenten voor appartementen

Op de appartementenmarkt zijn de prijsverschillen kleiner dan op de huizenmarkt. De duurste gemeente voor appartementen is al jaar en dag Knokke-Heist. De mediaanprijs bedraagt er nu 450.000 euro, 335.000 euro meer dan in Châtelet (mediaanprijs: 115.000 euro) in de provincie Henegouwen. Op de huizenmarkt is er een prijsverschil van 665.000 tussen de duurste en de goedkoopste gemeente.

In de top tien van duurste gemeenten komen we vooral gemeenten tegen uit de groene gordels rond Brussel en Antwerpen. De goedkoopste Vlaamse gemeente is een verrassing: De Haan. In de kustgmeente daalde de mediaanprijs van appartementen met liefst 23,7 procent, naar tot 165.000 euro. Wellicht speelt daar een compositie-effect: als in de eerste jaarhelft vooral kleine, verouderde en slecht gelegen appartementen zijn verkocht, dan zal zich dat wellicht vertalen in een stevige prijscorrectie tegenover een periode met een meer divers staal van verkochte panden.

Trends Vastgoedgids Herfst 2023 | lees meer in ons dossier