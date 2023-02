Welke producten en diensten kunt u kopen met ecocheques? Op 1 maart wordt de lijst wat langer

Het is niet altijd gemakkelijk om uw ecocheques op te krijgen. Pas na een aankoop bedenkt u dat u met ecocheques had kunnen betalen en voor u het weet zijn ze vervallen. Hieronder leest u wat er vanaf maart wijzigt aan de lijst met producten en diensten die u met ecocheques kunt betalen.

Ecocheques zijn extralegale voordelen, waarop geen belastingen of sociale lasten betaald moeten worden. De maximale waarde van één ecocheque is 10 euro en het maximale bedrag dat per jaar aan elke werknemer toegekend mag worden is 250 euro.

Vergeet uw ecocheques niet te gebruiken

Ecocheques vervallen in principe na twee jaar, maar sinds 1 december bestaat tijdelijk de mogelijkheid om ecocheques, maaltijdcheques en consumptiecheques binnen de drie maanden na de vervaldatum te reactiveren. Een aanvraag moet u rechtstreeks richten aan uitgevers zoals Monizze, Sodexo of Edenred. De maatregel moet mee de koopkracht van werknemers beschermen. Die staat onder druk door de inflatie.

De enige valse noot is dat handelaars niet verplicht zijn om ecocheques als betaalmiddel te aanvaarden. Vaak maken handelaars het duidelijk in de etalage of op hun website als ze ecocheques aanvaarden, en u kunt het natuurlijk ook altijd vragen aan de kassa.

De Nationale Arbeidsraad (NAR) beslist welke producten en diensten met ecocheques kunnen betaald worden, om meer ecologisch consumeren aan te moedigen. In dat orgaan zijn werkgever en werknemers vertegenwoordigd. Die lijst is niet in steen gebeiteld, maar wordt elk jaar opgefrist. Zo is er vanaf 1 maart 2023 een nieuwe lijst.

Wat verandert op 1 maart?

Vanaf maart kunt u voor het eerst een parking of de huur van een parking voor uw fiets betalen met ecocheques. De sociale partners hopen zo de combinatie van openbaar vervoer en fietsen voor woon-werkverkeer verder aan te moedigen.

Alsu tweedehands elektrische toestellen wilt kopen met ecocheques, zullen ze niet langer een milieuvriendelijk Europees energielabel moeten dragen. Ook de productie van nieuwe apparaten heeft een ecologische voetafdruk. Elektrische apparaten die bijvoorbeeld minder dan tien jaar oud zijn hebben nog een aanvaardbaar energielabel. Daarom is herstelling en recyclage van oude producten soms te verkiezen boven de aankoop van nieuwe producten.

Lees ook: