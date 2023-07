Ziekte, letsel of noodweer: zo vertrekt u goed verzekerd op reis

Ziekte, ongeval of noodweer kan uw vakantie behoorlijk dwarsbomen. Voorbereid zijn kan een deel van het leed verzachten. Zes vragen en antwoorden om zonder zorgen op reis te vertrekken.

1. Welke waarborgen biedt de wettelijke ziekteverzekering?

De wettelijke ziekteverzekering is verplicht in ons land. Elke Belg dient aangesloten te zijn bij een erkend ziekenfonds. Die instelling staat in voor onder meer de terugbetaling van medische verzorging in België. Ook in het buitenland geeft ze recht op medische zorg en een terugbetaling van de kosten. Zelfs een eventuele repatriëring naar België is in principe gedekt.

Vergeet dus niet om vóór uw vertrek voor elk gezinslid een Europese ziekteverzekeringskaart aan te vragen bij uw ziekenfonds. Dat kan gratis. De kaart is geldig in de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en (via een hieraan gekoppelde Medicare Card) in Australië. Let wel: de kaart is maar twee jaar geldig. Vergeet dus niet op tijd een nieuwe aan te vragen.

Op vertoon van uw ziekteverzekeringskaart kunt u in het buitenland doorgaans rekenen op een vlottere ziekenhuisopname, want het grootste deel van de medische factuur wordt dan rechtsreeks met uw ziekenfonds afgehandeld. In sommige gevallen wordt u gevraagd het bedrag voor te schieten. Houd in dat geval alle originele rekeningen en betalingsbewijzen bij.

Wordt uw ziekteverzekeringskaart toch geweigerd? Neem dan meteen contact op met de alarmcentrale van uw ziekenfonds. Het telefoonnummer vindt u op de kaart. Het is raadzaam het ook in uw telefoon op te slaan. Let op met privéklinieken: die zijn duurder dan openbare ziekenhuizen, en uw ziekenfonds betaalt die extra kosten mogelijk niet terug.

Reist u naar een land waar de Europese ziekteverzekeringskaart niet geldt? Weet dan dat België bilaterale overeenkomsten heeft met verschillende landen. Informeer u daarover bij uw ziekenfonds en vraag naar de nodige documenten voor op vakantie.

2. Wat dekt een commerciële reisbijstandsverzekering?

Het is sowieso aan te raden vooraf aan uw ziekenfonds te vragen welke kosten voor medische verzorging in het buitenland gedekt zijn. Doe dat zeker wanneer u afreist naar een land waar de Europese ziekteverzekeringskaart niet aanvaard wordt of waarmee geen bilaterale overeenkomst zijn afgesloten.

Weet ook dat de standaarddekking van de wettelijke ziekteverzekering enkel de kosten voor dringende medische hulp terugbetaalt. Daarom valt het te overwegen een bijkomende, commerciële reisbijstandsverzekering af te sluiten wanneer u op reis gaat. Die waarborgt een soepeler terugbetaling van medische kosten, zelfs in een privéziekenhuis.

De meerwaarde van zo’n polis zit echter voornamelijk in de niet-medische bijstand voor u en uw reisgenoten. Afhankelijk van de verzekeraar en de gekozen formule kan die bijvoorbeeld voorzien in een geldvoorschot bij het verlies van uw portefeuille, of in het opsturen van een bril, een prothese of medicatie naar uw vakantieoord.

Zo’n bijkomende reisbijstandsverzekering kan ook een (uitgebreidere) repatriëring van u of van een ziek gezinslid, de begeleiding van uw kinderen wanneer u zelf opgenomen wordt in een ziekenhuis, en zelfs de vergoeding van opsporings- en reddingskosten dekken. Ook wanneer u door overmacht uw verblijf moet verlengen, worden de bijbehorende kosten in bepaalde gevallen terugbetaald.

Eveneens handig is het feit dat de polis vaak in een beperkte rechtsbijstand voorziet, bijvoorbeeld wanneer u tijdens uw vakantie gerechtelijk vervolgd wordt of een advocaat nodig hebt.

3. Waar kunt u terecht voor zo’n reisbijstandsverzekering?

Een commerciële reisbijstandsverzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij of bij uw ziekenfonds. Sommige reisbureaus en touroperators bieden die optie eveneens aan. Ook uw kredietkaart voorziet eventueel in een gelijkaardige dekking, maar dan enkel voor reizen die u met die kaart boekt.

Het marktaanbod is ruim en er zijn grote verschillen. Vergelijk daarom niet alleen de premies, maar ook de voorwaarden, de gedekte bedragen, de franchises en de uitsluitingen. Websites als Verzekeringen.be en Reisverzekering Vergelijk zetten u op weg, maar voor advies op maat is een makelaar geen overbodige luxe.

Informeer ook naar de geografische dekking. Bij de meeste commerciële reisbijstandsverzekeringen is die wereldwijd, maar sommige polissen gelden bijvoorbeeld alleen in Europa of in het Middellandse Zeegebied. In risicogebieden, landen waarvoor de Belgische overheid een negatief reisadvies heeft gegeven, is in principe nooit in een dekking voorzien.

4. Welke uitbreidingen zijn nog mogelijk?

Doorgaans kunt u de dekking van een commerciële polis nog uitbreiden met een waarborg voor uw bagage. Die heeft betrekking op uw koffers en op de inhoud ervan bij diefstal, verlies of beschadiging. Ook wanneer uw bagage vertraging heeft opgelopen, worden dringende aankopen in uw vakantieoord hiermee vergoed.

De facultatieve waarborg ‘reisannulering’ voorziet in een financiële tegemoetkoming wanneer u uw gereserveerde reis moet afgelasten door een ongeval, ziekte of overlijden. Ook complicaties bij een zwangerschap, echtscheiding, ontslag, verplichte aanwezigheid op een nieuwe job en herexamens zijn vaak geldige redenen.

Meestal kunt u de polis ook uitbreiden met extra waarborgen voor uw wagen. In dat geval mag u rekenen op technische assistentie, pechverhelping of een sleepdienst, de verzending van wisselstukken, de vergoeding van verblijf- of transportkosten in afwachting van de herstelling, de terugbetaling van stallingskosten en het oppikken van uw achtergelaten voertuig.

5. Kiest u beter voor een tijdelijke polis of voor een jaarcontract?

Wanneer u een reisbijstandsverzekering wenst af te sluiten, krijgt u de keuze tussen een tijdelijke dekking en een jaarcontract. Een tijdelijk contract geldt voor een specifieke periode (bijvoorbeeld de duur van uw vakantie) en wordt afgesloten voor één bestemming. Een doorlopende verzekering geldt voor een heel jaar, ongeacht het aantal reizen. Het contract kan jaarlijks verlengd worden.

Voor wie meer dan één keer per jaar reist, is een jaarcontract mogelijk de goedkoopste optie. Hebt u naast uw zomervakantie nog een citytrip en een skireis gepland? Laat dan zeker een vergelijking maken door uw verzekeraar. Vaak zijn de waarborgen van een jaarcontract zelfs iets uitgebreider dan die van een tijdelijke polis.

Weet wel dat u met een jaarcontract niet automatisch verzekerd bent voor een verblijf in het buitenland van 365 dagen. Heel wat verzekeraars voorzien bijvoorbeeld een dekking voor maximaal drie opeenvolgende maanden in het buitenland. Overweegt u langer met vakantie te gaan, dan kunt u de periode wel laten uitbreiden, mits u een extra premie betaalt.

6. Welke andere verzekeringen kunnen nuttig zijn op reis?

Ook deze verzekeringen kunnen hun nut bewijzen in het buitenland:

Uw familiale verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van u en uw gezin voor schade die aangebracht wordt aan derden en aan hun bezittingen. De dekking van de polis geldt sowieso in Europa en in het Middellandse Zeegebied, en mogelijk zelfs wereldwijd.

Uw hospitalisatieverzekering vergoedt ziekenhuiskosten en medische kosten tijdens de maand vóór en de drie maanden na de opname in een ziekenhuis. Meestal is de dekking wereldwijd, maar echte bijstand is doorgaans niet voorzien in het standaardcontract.

Uw woningverzekering dekt niet alleen schade aan uw eigen woonst en de inboedel ervan, maar ook aan het vakantieverblijf waarin u vertoeft (inclusief de inhoud). Geraken uw eigen bezittingen er beschadigd, bijvoorbeeld door waterschade in een huurhuis, dan worden die eveneens vergoed.

Uw autoverzekering geldt voor uw eigen wagen in alle landen die vermeld staan op uw groene verzekeringskaart (de Europese Unie en nog tal van andere landen). Huurt u een auto ter plaatse? Weet dan dat de standaardverzekering van de verhuurmaatschappij doorgaans eerder beperkt is.