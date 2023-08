Uw gezin goed verzekerd: met deze nieuwe tool vergelijkt u familiale polissen

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de schade die u en uw gezinsleden aan derden veroorzaken. De financiële waakhond FSMA biedt een tool aan om de dekkingen en premies te vergelijken.

Meer dan zeven op de tien mensen in ons land beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA), beter gekend als ‘de familiale’. Zo’n polis is niet verplicht, maar is zeker nuttig. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Trapt u tijdens een partijtje voetbal in de tuin het raam van uw buurman in, loopt u op bezoek bij vrienden een kristallen vaas tegen de grond of beschadigt uw losgeslagen winkelkar een wagen op de supermarktparking, dan vergoedt zo’n verzekering de schade.

De polis komt in principe ook tussenbeide bij lichamelijke schade aan derden. Belangrijke voorwaarden zijn wel dat het voorval plaatsvindt in de privésfeer, dat het per ongeluk gebeurt en dat uzelf ervoor aansprakelijk wordt gesteld. Die verantwoordelijkheid geldt in principe in alle omstandigheden: tijdens het sporten of wandelen, als u in de tuin werkt, op vakantie, … Of u effectief aansprakelijk bent, hangt af van de omstandigheden. De verzekeraar onderzoekt die geval per geval.

Niet alleen voor uzelf

Ook als uw zoon tijdens het spelen de step of trampoline van zijn vriendje beschadigt, wordt de schade vergoed. De familiale verzekering dekt alle personen die onder uw dak wonen (of op kot zijn). Dat hoeven zelfs niet per se uw gezinsleden te zijn. Stel dat u een uitwisselingsstudent tijdelijk onderdak biedt, dan is die eveneens gedekt door uw polis. Vergeet dit evenwel niet te melden aan uw verzekeraar. De meeste contracten dekken trouwens ook de schade die veroorzaakt wordt door uw huispersoneel of uw babysit.

De goederen die u onder uw hoede heeft – uw fietsen, uw steps, uw drone, uw boot, … – vallen mee onder de waarborg. Al hangt alles af van de specifieke voorwaarden van de verzekeraar. Daarnaast zijn ook uw huisdieren automatisch mee opgenomen in de polis. Als uw hond tijdens een wandeling een voorbijganger bijt of uw kat onverwacht de straat oversteekt en daardoor een ongeval veroorzaakt, dekt de familiale verzekering in normale omstandigheden de kosten die daarmee gepaard gaan.

Wat is uitgesloten?

De wet laat verzekeraars toe om een aantal voorvallen contractueel uit te sluiten, maar niets verplicht hen om die effectief in hun contract te vermelden. De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) somt enkele mogelijke uitsluitingen op:

schade die u veroorzaakt tijdens het uitoefenen van bepaalde hobby’s of risicosporten (zoals bungeejumpen of parachutespringen),

schade die veroorzaakt wordt door bepaalde voertuigen of toestellen waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt (bijvoorbeeld een motorboot),

schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie (u huurt bijvoorbeeld een huis aan zee en uw kinderen vernielen een lattenbodem door op het bed te springen),

jachtongevallen,

ongevallen in het kader van een beroepsactiviteit (u veroorzaakt bijvoorbeeld als loodgieter per ongeluk een overstroming bij een klant).

De familiale biedt evenmin bescherming tegen de risico’s die door een andere verplichte burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering gedekt moeten zijn, zoals een ongeval met uw wagen in het verkeer. Hiervoor heeft u een aparte BA-autoverzekering nodig, die wél wettelijk verplicht is.

Waar kunt u terecht?

Een groot aantal verzekeringsmaatschappijen biedt een familiale verzekering aan. De jaarpremie voor een gemiddeld gezin schommelt meestal rond 100 euro. Premies vergelijken kon al op websites als Mijn-Familiale-Verzekering.be en Assuraweb, maar dat zijn doorgaans commerciële initiatieven die niet altijd als honderd procent neutraal beschouwd worden. Bovendien is de ene polis de andere niet: wat een familiale verzekering al dan niet dekt, kan verschillen naargelang de aanbieder en de specifieke voorwaarden.

U kunt bijvoorbeeld aangeven of er al dan niet een franchise mag aangerekend worden, en of uw babysittend kind, uw tweede verblijf of een andere vakantiewoning, uw paard, uw boot of uw drone opgenomen moeten worden in de dekking.

Daarom lanceerde de FSMA op zijn informatieve portaalsite Wikifin een gratis Vergelijkingstool verzekeringen BA Familiale. Die werd ontwikkeld op vraag van de federale overheid. De nieuwe tool geeft informatie over de premies en de dekkingen. Dat doet hij voor de tien grootste verzekeraars, die volgens de FSMA de meerderheid van de markt vertegenwoordigen: AG, Allianz, AXA, Baloise, Belfius, Ethias, KBC, NN, P&V en Partners Verzekeringen.

Hoe werkt het?

Na het specificeren van uw gezinssituatie en uw leeftijd wordt gevraagd of u rechtsbijstand nodig heeft. Deze aanvullende verzekering helpt u bij de verdediging van uw rechten, helpt u bij het zoeken naar een minnelijke schikking en neemt de advocatenhonoraria en gerechtskosten voor haar rekening. Het spreekt voor zich dat deze bijkomende waarborg een impact heeft op het premiebedrag van uw contract.

Vervolgens krijgt u een alfabetisch overzicht van alle verzekeraars te zien, met de commerciële naam van hun product en een raming van de jaarpremie. Via de blauwe ‘Filters’-knop bovenaan kunt u de resultaten verfijnen volgens uw wensen. U kunt bijvoorbeeld aangeven of er al dan niet een franchise mag aangerekend worden, en of uw babysittend kind, uw tweede verblijf of een andere vakantiewoning, uw paard, uw boot of uw drone opgenomen moeten worden in de dekking.

Wilt u een specifieker advies over een polis die het beste bij uw wensen aansluit, dan wordt aangeraden om rechtstreeks contact te nemen met uw verzekeraar of tussenpersoon.

In de ‘weergegeven’-lijst kunt u vervolgens tot drie polissen tegelijk vergelijken (door ze aan te vinken en onderaan op de groene knop ‘Start vergelijking’ te klikken). Het resultaat is een summiere maar overzichtelijke voorstelling van de meest courante dekkingselementen.

De moeite waard?

Een nieuwe vergelijkingstool die de verzekeringsmarkt een stukje transparanter maakt en bovendien gratis is, kunnen we alleen maar toejuichen. Hoewel die enkel de tien grootste verzekeraars opneemt en dus mogelijk interessante nichespelers over het hoofd ziet, is het een prima startpunt bij uw zoektocht naar een betaalbare familiale verzekering die afgestemd is op uw behoeften.

De FSMA benadrukt evenwel dat de vergelijkingstool louter algemene informatie over de dekkingen verstrekt. Wilt u een specifieker advies over een polis die het beste bij uw wensen aansluit, over de precieze inhoud van een contract of over de mogelijkheden om de dekking nog verder te individualiseren, dan wordt aangeraden om rechtstreeks contact te nemen met uw verzekeraar of tussenpersoon.

Het is inderdaad zo dat naast de premies en dekkingen ook de uitgekeerde bedragen, de precieze voorwaarden en de uitsluitingen mee bepalend zijn voor uw keuze. Gelukkig laat de Wikifin-tool u voor elk product de details inkijken. Het is dan aan u om die met elkaar te vergelijken. Ziet u daartegen op, dan kunt u nog altijd terugvallen op een verzekeringsmakelaar van vlees en bloed. Die heeft wellicht de expertise in huis om het volledige plaatje te kunnen schetsen – inclusief de kwaliteit en de omvang van de dienstverlening.

Naast deze nieuwe tool voor familiale verzekeringen vindt u op de Wikifin-website al langer een simulator voor spaarrekeningen en een vergelijkingsmodule voor zichtrekeningen terug. In de toekomst zal daar een gelijkaardige tool voor brandverzekeringen bijkomen.