Stéphan Sonneville (Atenor): ‘Vastgoed staat centraal in het duurzaamheidsdebat’

Stéphan Sonneville, de CEO van Atenor, is de komende drie jaar de voorzitter van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS). Hij wil een nieuwe stijl introduceren en de vereniging zwaarder doen wegen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Stéphan Sonneville, de CEO van de Brusselse vastgoedontwikkelaar Atenor, volgt Stéphane Verbeeck (Stelina) op als voorzitter van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS). “BVS wordt gehoord, maar er wordt te weinig naar geluisterd”, vertelt hij over zijn plannen. “Ministers luisteren naar ons, maar voeren hun programma uit. Dat is geen kritiek: daarvoor zijn ze verkozen. Maar wat meer luisteren naar de stemmen van onderuit zou wel mogen, zodat we meer invloed kunnen uitoefenen op beslissingen. Voor de rest moet ik de rol van voorzitter ontdekken. Ik zal algemeen directeur Olivier Carrette dus al zijn prerogatieven laten en hem zo goed mogelijk ondersteunen. Ik wil vooral enige richting geven door te zeggen wat ik denk.”

Wat wordt de grootste uitdaging?

STEPHAN SONNEVILLE. “De noodzaak van duurzaam vastgoed moet meer worden benadrukt in het vergunningenbeleid. De klimaatverandering maakt dat we sneller vergunningen moeten krijgen. Maar dat proces is wisselvalliger dan ooit. De regelgeving wordt te veel gewijzigd, waardoor de administratie het tempo niet kan bijhouden.”

Hoe moeten de vastgoedontwikkelaars daarop reageren?

SONNEVILLE. “Ze moeten zich aanpassen. Het is gemakkelijker een vergunning te krijgen voor een grote renovatie dan voor een sloop en heropbouw. Het eerste soort projecten verdient daarom de voorkeur. Maar dat mag geen dogma worden.”

U wilt een actieprogramma ontvouwen. Wat houdt dat in?

SONNEVILLE. “Een belangrijk punt zal zijn meer gebruik te maken van onze vaardigheden in de dossiers die we behandelen. Neem de verordeningen inzake ruimtelijke ordening in Brussel. BVS heeft daarover een document van zestig bladzijden opgesteld. We moeten onze voorstellen onder de aandacht blijven brengen. Voorts wil ik de politiek eraan herinneren dat elke beslissing gepaard moet gaan met een overgangsperiode. Vastgoed heeft een lange cyclus, de sector moet veranderingen kunnen verteren. Ten slotte wil ik een dialoog aangaan met de andere verenigingen, in de bouw, de architectuur of waar dan ook. Het is belangrijk met elkaar te praten, want vastgoed heeft een impact op veel facetten van een stad. Het vormt de kern van een hele economie die veel mensen werk verschaft. Dat mogen we niet vergeten.”

Komen er nieuwigheden?

SONNEVILLE. “De vereniging heeft dertien commissies. Ik wil een extra commissie oprichten voor ESG-normen (milieu, maatschappij en governance) en taxonomie. Dat moet een speerpunt van onze strategie worden. Vastgoed is goed voor 40 procent van de CO2-uitstoot. Op de weg naar een duurzame wereld staan vastgoed en vervoer centraal. Politici kunnen niet over duurzame ontwikkeling praten als ze geen dialoog voeren met vertegenwoordigers van het vastgoed. Het is een boeiend debat, want een duurzame stad is ook een compacte stad.”

Hoe kan een verouderde stad het best verbeterd worden?

SONNEVILLE. “Renovatie mag geen dogma worden. Men moet ook kijken naar de kwaliteit van de woningen en kantoren. In sommige gevallen is sloop onvermijdelijk, en dan moeten we ook naar circulariteit kijken. Ik wil dat BVS dat onderwerp professioneel oppakt, zodat het duidelijk is dat we het waard zijn om naar geluisterd te worden.”

2022 was een heftig jaar voor de bouw. Hoe wordt 2023?

SONNEVILLE. “We kunnen niet weten wat Poetin nog van plan is. Maar alle dictators die buiten hun grenzen zijn getreden, zijn ooit geëlimineerd. Na regen komt dus zonneschijn. Tegelijk denk ik dat het minstens twee jaar zal duren om te herstellen van covid en de stijgende materiaalkosten. De zon zal pas in 2025 schijnen.”

Wat betekent dat concreet?

SONNEVILLE. “Als de politici niet begrijpen dat de vastgoedsector nog voor grote uitdagingen staat, is dat een probleem. Het is ondenkbaar dat onroerend goed nog zwaarder wordt belast. Onze veerkrachtige houding moet worden ondersteund. Op dit moment zien we al een daling in de bouw van nieuwe woningen en een tekort aan duurzame kantoorruimte. Dat wordt alleen maar erger als er niets verandert, wat gevolgen zal hebben voor de betaalbaarheid van woningen en het concurrentievermogen tegenover andere Europese steden. We kunnen niet om vastgoed heen in een economie die zo’n transformatie naar duurzaamheid ondergaat. BVS mag niet buiten de discussies blijven.”

