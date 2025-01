Santander lanceert groene termijnrekening

Sinds kort kunnen Belgische klanten inschrijven op een groene termijnrekening bij de Spaanse bank Santander. De internetbank heeft met Vision Green naar eigen zeggen ‘een termijnrekening met impact’. Wat betekent dat?

Sinds april 2017 kunnen Belgen sparen bij het Belgische bijkantoor van Santander, op gereglementeerde spaarrekeningen. Santander biedt sinds mei 2023 ook termijnrekeningen aan in ons land. Voor de Vision Fix zijn verschillende looptijden beschikbaar: van zes maanden tot vier jaar.

Voor de Vision Green is er slechts één looptijd, namelijk negen maanden. De jaarlijkse brutorente (2,4%) ligt lager dan voor de al bestaande Vision Fix op zes maanden (2,6%). De effectieve nettorente die na negen maanden op uw rekening zal gestort worden, ligt door de langere looptijd wel iets hoger (1,266%). Er zijn nog hogere brutorentes op negen maanden te vinden bij Aion Bank en Izola Bank. Dat zijn twee speciale gevallen. Bij de eerste – Aion – moet u eerst lid worden voor 3,95 euro per maand. Bij de tweede – Izola – staat uw geld op een buitenlandse rekening, waarvan u de inkomsten moet aangeven via de personenbelasting. De roerende voorheffing wordt dus niet door de bank afgerekend en doorgestort naar de fiscus.

Uitsluitend groene projecten

De bedoeling is dat met het geld ‘uitsluitend groene projecten’ worden gefinancierd. Santander baseert zich voor zijn beleid op het kader voor green bonds of groene obligaties. Op de website van Santander komt u meer te weten over de concrete investeringen die de bank doet. “Momenteel investeren we in elektrische wagens in Noorwegen om mobiliteit duurzamer te maken”, lezen we daar.

Eerder kwam vdk met een kasbon met energie-impact. Noch de termijnrekening van Santander, noch de kasbon van vdk bank komt echter voor in de databank van Towards Sustainability dat een Belgisch kwaliteitskeurmerk aan duurzame spaar- en beleggingsproducten geeft. De Triodos Termijnrekening daarentegen staat er wel in.

Lees ook: