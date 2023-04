Hoe de Belgische overheid concurreert met de banken: moet u met uw spaargeld overstappen naar een e-DEPO-rekening?

Sparen bij de overheid via een e-DEPO-rekening levert u vanaf 1 april 3,1 procent rente op. Een veel betere deal dan u bij om het even welke Belgische bank kunt vinden. Is dat echt zo? We vroegen het aan Nicolas Claeys, financieel analist bij Test-Aankoop Invest.

Nee, het was geen aprilvis: de Deposito- en Consignatiekas van de Belgische staat heeft de rente op de e-DEPO-rekening op 1april verhoogd tot meer dan 3 procent. De hoogste rente op gereglementeerde spaarrekeningen is momenteel te vinden bij Santander Consumer Bank, maar ook daar komt de rente niet eens in de buurt van 3 procent.

Op de Vision Plus-rekening van Santander zijn zowel de basisrente als de getrouwheidspremie op 3 april nog verhoogd, tot respectievelijk 0,65 en 1,1 procent. De premie is pas verworven nadat het geld een jaar op de rekening staat. Het is de hoogste totale vergoeding van dit moment op de Belgische spaarmarkt.

Als er een beter renderend en minstens even veilig alternatief is voor de klassieke spaarboekjes, waarom komt het geld op de Belgische spaarrekeningen dan niet in beweging? Eind februari stond er ruim 300 miljard euro op, leren de recentste cijfers van de Nationale Bank die gisteren gepubliceerd werden. Dat is een half miljard minder dan in januari, maar ongeveer evenveel als in december. Op zichtrekeningen, die helemaal niets opbrengen, stond zelfs nog meer: 327,5 miljard.

Misschien zitten er nog wel wat addertjes onder het gras bij de e-DEPO-rekening.

1. Rente is niet belastingvrij

De eerste valkuil is dat u van de beloofde 3,1 procent rente in werkelijkheid slechts 2,17 procent krijgt. Dat is nog altijd beter dan de 1,75 procent bij Santander Consumer Bank. "Die 3,1 procent is het bruto rentetarief", legt Nicolas Claeys van Test-Aankoop uit. "De rente is dus onderworpen aan belastingen. Op de rente van de e-DEPO-rekening wordt 30 procent roerende voorheffing ingehouden. De nettorente bedraagt dus 2,17 procent.

2. Rente is niet stabiel

Tot juni van dit jaar leverde deze rekening niets op, vandaag 2,17 procent. Van de ene op de andere dag kunt u dus aan rente inboeten. "De rente van de e-DEPO-rekening wordt elke maand aangepast aan een referentierentevoet, de Belgische rente op één jaar. Die komt overeen met het rendement van Belgische overheidsobligaties op één jaar", legt de analist van Test-Aankoop uit. Dat rendement zit momenteel in de lift door de verhoging van de belangrijkste rentevoeten van de Europese Centrale Bank (ECB).

"De inflatie heeft alle rentevoeten opgedreven. En het is duidelijk dat zolang de kortetermijnrente stijgt, het rendement op de e-DEPO-rekening ook nog wat zal stijgen. Maar als ze daarentegen daalt - we kunnen ons voorstellen dat de ECB er uiteindelijk zal in slagen de inflatie te verslaan - dan zal dat rendement op zijn beurt dalen."

Valt de rente dan terug naar nul? "Het is mogelijk, maar de Deposito- en Consignatiekas zal nooit een negatieve rente kunnen aanrekenen", stelt de expert gerust. Er is dus geen risico dat u geld verliest door uw spaargeld op een e-DEPO-rekening te zetten.

3. Om rente te krijgen, moet uw geld één jaar op de rekening staan

Als u uw geld minder dan twaalf maanden op de e-DEPO-rekening laat staan, ontvangt u geen rente. "Als u uw geld achttien maanden laat staan, wordt de rente pro rata berekend en ontvangt u dus achttien maanden rente", voegt Nicolas Claeys toe. Ook als u slechts een deel van uw spaargeld opneemt, wordt er rente berekend over de resterende bedragen. "Stel dat je 1.000 euro op een e-DEPO-rekening zet en over zes maanden 200 euro opneemt, dan ontvang je nog wel rente na een jaar op de resterende 800 euro."

4. Stort aan het einde van de maand, en neem in het begin van de maand geld op

Bent u van plan op 1 mei een storting te doen om uw spaargeld zo snel mogelijk te doen renderen? Vergeet dat idee meteen: elke storting begint pas rente op te leveren vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de stortingsdatum. Met andere woorden: als u uw geld op 1 mei op een e-DEPO-rekening zet, begint de rente pas op te lopen vanaf 1 juni. Het is dus interessanter een overheidsspaarrekening te openen tegen het einde van de maand.

Omgekeerd stopt de renteberekening op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin u uw kapitaal opneemt. Als de staat uw spaargeld op 28 juni terugbetaalt, wordt de rente dus berekend alsof u het op 1 juni had opgenomen. U verliest dus een maand rente.

5. Vertraging op storting van rente, en geen rente op rente

Een andere beperking is dat de rente telkens op 1 januari wordt betaald. Stel dat u op 28 april 2023 een rekening bij de overheid opent en op 1 mei 2023 een bedrag stort. U ontvangt de rente pas op 1 januari 2025, enkele maanden nadat die in mei 2024 is 'verdiend'.

"Een ander issue is dat die interesten zelf geen intresten opbrengen. Om te vermijden dat je elk jaar bedragen hebt die zich opstapelen en geen rente opleveren, moet je die rente van de rekening opnemen en vervolgens opnieuw storten op de e-DEPO", besluit de analist.

6. Ingewikkelde procedures

"Als klanten een storting willen doen, moeten ze telkens naar de website van de Deposito- en Consignatiekas gaan en het bedrag opgeven dat ze op hun rekening willen zetten. Daarna ontvangen ze overschrijvingsgegevens om hun geld over te maken", legt Nicolas Claeys uit.

Is de e-DEPO-rekening interessant voor u?

Als u geduld heeft en uw geld een jaar lang kunt missen, is de e-DEPO-rekening mogelijk wel een interessant alternatief voor de gereglementeerde spaarrekeningen bij de banken. Daarbij kan het lonen om de momenten waarop u het geld stort en weer opneemt nauwkeurig te kiezen. Als u veelvuldig wilt storten en geld opnemen, is zo'n rekening mogelijk niet interessant voor u. Dan kunt u beter kiezen voor een spaarrekening met een hoge basisrente.