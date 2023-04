Overheid voert plafond in op e-DEPO-rekening: rente zakt naar 2,5 procent bruto

Bij koninklijk besluit is beslist dat de rente op de e-DEPO-rekening niet meer dan 2,5 procent bruto kan zijn. Dat is een bittere pil voor spaarders die op een hogere rente rekenden, toen ze de afgelopen maanden hun geld stortten op deze overheidsrekening.

We schreven al eerder over de voor- en nadelen van een e-DEPO-rekening bij de Belgische overheid. Een van de grote voordelen was dat die rekening meer zou opbrengen dan eender welke spaarrekening, als de rente tenminste op hetzelfde niveau zou blijven of zou stijgen. We wezen erop dat de rente op de E-DEPO-rekening maandelijks aangepast wordt aan de rente op Belgische overheidsobligaties en dat mensen hun geld minstens een jaar moeten laten staan om rente te krijgen.

Met een koninklijk besluit (kb), dat op 21 april werd gepubliceerd, heeft de wetgever nu een maximum ingevoerd van 2,5 procent bruto. Daarvan houden spaarders netto – dus na aftrek van belastingen 30 procent belastingen – nog 1,75 procent netto. De rente bedroeg in april 3,1 procent bruto.

In het kb staat nu ook de mogelijkheid ingeschreven om de e-DEPO-rekening te beperken of op te schorten. Allicht hebben de voorbije weken en maanden meer mensen dan verwacht de weg gevonden naar deze rekening bij de Belgische overheid en is de rekening een slachtoffer geworden van zijn eigen succes. De overheid biedt namelijk nog altijd meer rente dan de meeste banken op een spaarrekening geven, zelfs na deze inperking van de rente. Maar er zijn wel wat angels aan de rekening, zoals we in het onderstaande artikel reeds beschreven: