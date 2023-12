Reizen in 2024: minder keuze en duurder

De reissector is stilaan aan het herstellen van de coronaklap, maar de consument betaalt daar een prijs voor.

Niemand vindt het leuk om een vakantie te beginnen of te beëindigen met urenlang op een luchthaven te wachten. Helaas is dat wat veel reizigers in 2024 te wachten staat. Mensen ­hebben weer zin om de wereld rond te zoeven. De Wereldorganisatie voor Toerisme schat dat het aantal reizigers in dat jaar 95 procent zal bedragen van het niveau van voor de pandemie, tegenover 63 procent in 2022.

Ook zakelijke reizen herstellen sneller dan gedacht: de Global Business Travel Association verwacht dat de uitgaven voor zakenreizen in 2024 het niveau bereiken van voor de coronacrisis.

Voor de luchtvaartsector ging het herstel niet van een leien dakje. Het terugdraaien van de massaontslagen als gevolg van de pandemie kost tijd. Omdat de vraag naar vluchten groter is dan het aanbod, zijn de prijzen sneller gestegen dan de ­inflatie, waardoor de winsten van de luchtvaartmaatschappijen de hoogte ingingen. Maar de operaties bezwijken onder de druk. Het aantal vertraagde vluchten stijgt, met chaos tot gevolg.

Vliegen zal niet het enige pijnpunt zijn voor reizigers in 2024. Steden treden hard op tegen kortetermijnverhuur, zoals die via Airbnb. Een nieuwe wet in New York vereist dat verhuurders zich registreren bij de stad en aanwezig zijn tijdens het verblijf van een gast. Airbnb noemt de wet “de facto een verbod”. Berlijn, Parijs en Rome hebben ook beperkingen ingevoerd en andere steden zullen ­volgen in 2024. Stedelijke overheden hopen dat die beperkingen de druk op de huur- en huizenprijzen voor bewoners zullen ­verlichten. Voor reizigers is het resultaat minder ­keuze en hogere prijzen.