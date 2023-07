‘Nieuwe spelregels voor ondernemers slaan aan’: jaar na jaar meer vennootschappen opgericht

Voor de vierde keer publiceert de Federatie van het Notariaat (Fednot) haar ondernemersbarometer. Daaruit blijkt onder meer dat er steeds meer nieuwe vennootschappen worden opgericht en dat de oprichters jonger zijn.

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Is de overheid erin geslaagd om met het nieuwe wetboek het ondernemerschap te bevorderen?

“De nieuwe spelregels slaan aan”, meent Jan Sap, de CEO van Fednot. “Ze bieden meer flexibiliteit voor startende ondernemers. In het jaar voor de inwerkingtreding waren er gemiddeld 2.111 oprichtingen per maand, intussen zijn het er 3.401.”

In totaal werden in het afgelopen jaar 40.813 nieuwe vennootschappen opgericht. Vlaanderen was goed voor 26.088 opgerichte vennootschappen in de periode 1 mei 2022 tot 30 april 2023, een stijging met 3,4 procent, Wallonië zag 9.253 oprichtingen (+2,7%) en Brussel 5.472 (-0,7%). Zowat alle nieuwe vennootschappen zijn besloten vennootschappen (97,4%). Enkel grote en beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een naamloze vennootschap.

Starten ondernemers ook sneller?

De oprichter was het afgelopen jaar gemiddeld 39 jaar. Bijna 55 procent van de oprichters was tussen 25 en 40 jaar oud. Het aandeel oprichters ouder dan 40 jaar bedroeg 39,8 procent.

Het nieuwe wetboek vraagt ook actie van ondernemers die al voor mei 2019 een vennootschap hadden. Hoeveel vennootschappen hebben hun statuten al aangepast?

Eind maart had nog maar 32,3 procent van de vennootschappen zijn statuten aangepast. Eind juni ging het om 37,6 procent. De deadline voor de verplichte aanpassing is 31 december 2023.

“Ondernemers hebben er alle belang bij om actie te ondernemen. De nieuwe regelgeving biedt heel wat extra mogelijkheden voor wie zijn statuten heeft aangepast. De bestuurder van een familiebedrijf kan bijvoorbeeld zijn opvolging beter regelen”, zegt notaris Jelle Van Hove, woordvoerder van Notaris.be.

