Portugal schrapt belastingvoordeel voor buitenlandse gepensioneerden

Portugal stopt vanaf volgend jaar met het verlenen van een belastingvoordeel aan buitenlandse gepensioneerden. Volgens premier Antonio Costa draagt de maatregel bij aan de stijging van de woningprijzen, terwijl Portugal te maken heeft met een vastgoedcrisis. Mede door de gunstmaatregel werd Portugal een aantrekkelijke bestemming voor gepensioneerde Belgen.

Costa noemt de maatregel “fiscaal onrechtvaardig”. Eraan vasthouden zou “onrechtstreeks de woningprijzen doen stijgen”, zei de premier in een interview met tv-zender CNN Portugal.

Hij benadrukte wel dat reeds toegekende vrijstellingen van kracht zouden blijven.

Belastingvoordeel

Portugal voerde in 2009 een fiscaal gunstregime in om buitenlanders en met name hun kapitaal aan te trekken, toen het hard werd getroffen door de financiële crisis. Belgen en andere EU-inwoners die naar het Zuid-Europese land verhuisden, hoefden daardoor tien jaar lang geen belastingen te betalen op het pensioenbedrag dat ze in hun land van herkomst kregen.

Deze gunstmaatregel lokte aanzienlijk wat landgenoten naar Portugal. Volgens de Federale Pensioendienst verbleven begin vorig jaar 1.464 Belgen in Portugal. België heeft overigens een dubbelbelastingverdrag met het land, waardoor Belgische pensioenen niet meer in ons land worden belast. Voor Belgen op rust gold Portugal dan ook jarenlang als een belastingparadijs.

De pensioenvrijstelling voor inwijkelingen was evenwel een doorn in het oog voor de autochtone Portugezen. Zij vonden het niet fair dat hun pensioenen wél werden belast.

In 2020 werd de vrijstelling afgevoerd, maar kwam er een verlaagd belastingtarief van 10 procent in de plaats.

Vastgoedmarkt

Volgens verscheidene instanties hebben de buitenlandse gepensioneerden in grote mate bijgedragen aan de heropleving van de vastgoedmarkt.

Maar ook naar de ‘gouden visa’ voor rijke investeerders van buiten de Europese Unie en de visa voor ‘digitale nomaden’ voor goed verdienende telewerkers wordt gewezen als verklaring voor de fors toegenomen vastgoedprijzen. Tussen 2012 en 2021 stegen de kosten van huisvesting in Portugal met 78 procent, tegenover 35 procent in de hele EU. En ook nu nog blijven de prijzen stijgen: in het tweede kwartaal van 2023 is de mediane huurprijs met 11 procent gestegen op jaarbasis, zo blijkt uit pas gepubliceerde officiële statistieken.

Om dat aan te klagen, trokken zaterdag nog duizenden Portugezen door de straten van Lissabon en een twintigtal andere steden. De regering nam recent al verscheidene maatregelen om de vastgoedprijzen te beteugelen, zoals de afschaffing van de ‘gouden visa’, een huurverplichting voor leegstaande appartementen en verlaagde rentetarieven voor bijna een miljoen gezinnen.