Populariteit van tak23 in pensioensparen neemt niet meer toe

De almaar lagere gegarandeerde rendementen van tak21-levensverzekering dreef spaarders de voorbije jaren meer en meer richting meer risicovolle tak23-verzekeringen. De stijging van de langetermijnrente die begin 2022 werd ingezet, maakt tak21-producten stilaan weer aantrekkelijker.

In 2022 hebben Belgische pensioenspaarders meer dan 1 miljard euro gestort in levensverzekeringen. Volgens Assuralia, de koepel van verzekeraars, koos 89 procent van de pensioenspaarders voor een tak21-verzekering. Dat is een verzekering met een vast rendement en de mogelijkheid tot een winstbonus in jaren dat de verzekeringsmaatschappij veel winst maakt.

De populariteit van de tak23-verzekeringen steeg de voorbije jaren, omdat de rendementen van tak21-producten niets meer waren om over naar huis te schrijven. Het rendement van een tak23-pensioenspaarverzekering hangt af van de prestaties van de onderliggende beleggingen. In tegenstelling tot pensioenspaarfondsen kunnen pensioenspaarverzekeringen voor 100 procent in aandelen gaan, een troef in goede beursjaren.

Voor wat betreft de reserves van pensioenspaarders is tak21 nog vele maten groter dan tak23. Eind 2022 bedroegen de totale reserves in pensioenspaarverzekeringen 17,2 miljard euro, waarvan 94% in tak 21 en 6% in tak 23.

Fiscaal voordeel is trigger

Drie op de vijf pensioenspaarders zijn ouder dan 45. Een op de zes is jonger dan 35. Iets meer vrouwen dan mannen kiezen voor een levensverzekering om aan pensioensparen te doen. Zowel met een fonds als met een verzekering kunnen pensioenspaarders tot 30 procent van hun stortingen tot 990 euro per jaar terugkrijgen via de belastingbrief. Slechts 4 procent van de pensioenspaarders kiest voor het afwijkende stelsel, waarbij een hoger bedrag (tot 1.270 euro) kan worden gestort met een kleiner fiscaal voordeel (25%).

Hein Lannoy, ceo van Assuralia, heeft ook een boodschap voor de beleidsmakers. “Pensioensparen blijft een zeer interessante formule om je wettelijk pensioen aan te vullen. Het fiscaal voordeel is uiteraard de trigger. Het stimuleert de mensen om na te denken over hun financiën voor later en om, in functie van hun mogelijkheden, tijdig het initiatief te nemen. Het individuele pensioensparen verdient net als het collectieve pensioensparen (via de werkgever) een stabiel, betrouwbaar fiscaal klimaat en verdere aanmoediging. Kansen bieden om het wettelijk pensioen aan te vullen, voedt het vertrouwen in de toekomst”.

