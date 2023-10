Oudere werknemers betaald thuis zetten, wordt duurder voor bedrijven

Dat de activeringsbijdrage voor bedrijven wordt verhoogd, is een nieuwtje dat ietwat ondersneeuwd was in alle begrotingsmaatregelen. De bijdrage moet bedrijven ontmoedigen om oudere werknemers te betalen om niet langer te werken.

De regering is zinnens om de activeringsbijdrage op te trekken. Die speciale bijdrage aan de sociale zekerheid bestaat sinds 2018 en straft werkgevers die oudere werknemers de mogelijkheid bieden vervroegd te stoppen met werken met behoud van een gedeelte van hun loon.

De verhoging is wellicht een reactie op ING België, dat in september bepaalde werknemers die op vier jaar van hun pensioen staan zo’n ‘eindeloopbaanregeling’ aanbood. De bank deed in 2016 iets soortgelijk, waarna de activeringsbijdrage in het leven werd geroepen.

Tot nu kunnen bedrijven ontsnappen aan de activeringsbijdrage door werknemers bijvoorbeeld één keer per kwartaal naar het werk te laten komen. “De overheid zal binnenkort de bijdrage opleggen aan werkgevers wanneer ze hun betrokken werknemers tijdens het kwartaal minder dan een derde van een voltijdse tewerkstelling laten werken”, weet de hr-dienstenleverancier SD Worx. “De regering verstrengt ook de voorwaarden om een verlaging met 40 procent van deze activeringsbijdrage te krijgen.”

Lees ook: