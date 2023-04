Grafiek: brugpensioen is een aflopende zaak

Het aantal bruggepensioneerden of SWT’ers (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) daalt snel, van 120.000 naar 20.000 in acht jaar tijd.

Dat geldt dus ook voor het aantal bruggepensioneerden dat zich beschikbaar moet stellen voor de arbeidsmarkt. In januari 2023 waren er in Vlaanderen nog slechts 5.208 SWT’ers die beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, dat is 2,7 procent van het aantal werkzoekenden.

Wat is het SWT-stelsel en wat zijn de voorwaarden?

Het SWT is opvolger van het vroegere brugpensioen. Dat stelsel geeft wie ontslagen wordt op latere leeftijd, een bedrijfstoeslag bovenop de werkloosheidsuitkering.

In het algemeen is het systeem toepasbaar vanaf de leeftijd van 62 jaar, maar in bepaalde gevallen kan het al vanaf 58 of 60 jaar.

Met het SWT beoogt de overheid een terugkeer naar werk: de VDAB volgt SWT’ers op en als die passende vacatures doorstuurt, zijn SWT’ers verplicht om te solliciteren.

Lees meer: