Op vastgoed bieden via digitale platformen? Lees de kleine letters voor u een bod lanceert

Woningen worden steeds vaker te koop aangeboden op digitale biedplatformen. Dat geldt zowel voor openbare als voor onderhandse verkopen. Hoe gaat online bieden precies in zijn werk? Trends stak zijn licht op bij vier spelers.

Lees goed de kleine letters voor u aan het bieden slaat, want bij het ene platform zijn de biedingen bindend en bij het andere niet. Het is ook niet altijd mogelijk in opschortende voorwaarden te voorzien, zoals het krijgen van een krediet bij de bank.

Biddit

Biddit is een platform van de federatie van Belgische notarissen waarop u online kunt bieden op allerlei types vastgoed. Op de homepage stelt u een regio en een prijsklasse in, en met het huisicoontje naast het invulveld kunt u specificeren welk soort pand u zoekt. Voor elke woning wordt een instelprijs (de startprijs voor de biedingen) vermeld, en wanneer de biedingsperiode start of afloopt. Voor de veiling begint, kunt u de woning gaan bekijken.

Bieden kan zowel manueel als automatisch. Bij een handmatig bod volgt u het biedingsproces zelf op. Bij een automatische bieding hoeft u enkel een maximumbedrag in te geven. Dat blijft onzichtbaar voor de anderen. Telkens als u overboden wordt, brengt het systeem een nieuw bod uit in uw naam. Dat gebeurt met minimumsprongen die op voorhand vastgelegd zijn door de notaris.

Elke bieding is anoniem: de verkoper en de andere bieders krijgen enkel het bedrag te zien dat geboden wordt. Alleen de notaris ziet van wie het bod komt. Hij of zij treedt op als veilingmeester, waardoor elke partij kan rekenen op juridische zekerheid. De notaris blijft dus dezelfde plichten vervullen als bij een traditionele openbare verkoop. U kunt hem ook contacteren om vragen te stellen.

De biedingsperiode duurt acht kalenderdagen. Wanneer iemand in de laatste vijf minuten van het biedproces een nieuw bod uitbrengt, wordt de periode met vijf minuten verlengd. Let wel: enkel kandidaten die al tijdens de eerste veilingstermijn hebben geboden, kunnen nog meespelen in de verlengingen. Nieuwe bieders worden dan niet meer toegelaten. De extra tijd loopt uiterlijk tot middernacht van de achtste kalenderdag.

Elk bod is bindend. Krijgt u geen woonkrediet bij uw bank, dan is dat in principe geen geldige reden om van uw bod af te zien. Enkel als de hoogste bieder om juridische redenen van de verkoop wordt uitgesloten, wordt de volgende in de rij de winnaar. Na maximaal tien werkdagen wordt het pand definitief toegewezen en wordt de verkoopakte ondertekend. Een voorschot is niet nodig, maar de koper moet wel al snel de registratiebelasting en het ereloon van de notaris betalen. Hij heeft zes weken om de verkoopprijs te betalen.

Hoeveel kost het?

Bij elke openbare verkoop (zowel klassiek als online) betaalt de verkoper een percentage op de verkoopprijs volgens een degressief tarief. Bij een verkoopprijs van 250.000 euro, met bijvoorbeeld 1.000 euro aan publiciteitskosten, betaalt hij in totaal 4.296,43 euro (inclusief btw).

Als koper betaalt u niets voor het gebruik van Biddit. Uiteraard gelden wel de klassieke kosten voor een vastgoedaankoop, maar die verschillen niet van die bij een onderhandse verkoop.

Digistone

Biddit organiseert openbare verkopen. Dat recht is bij wet voorbehouden voor notarissen. Dat mag andere platformen echter niet weerhouden om onderhandse verkopen te organiseren via een biedingsprocedure. In het verleden konden vastgoedmakelaars kun panden aanbieden via Bidimo, maar vanwege de mogelijke naamsverwarring met Biddit heet die website nu Digistone. Dat platform wordt volgens de initiatiefnemers gebruikt door meer dan honderd makelaars.

Het aanbod doorzoekt u door op de homepage naar beneden te scrollen en op ‘Alle vastgoed’ te klikken. Vervolgens kunt u via ‘Soorten vastgoed’ filteren op specifieke pandtypes. Bij ons bezoek aan de website viel de portefeuille van Digistone nogal mager uit.

De biedingsperiode duurt meestal vijf dagen. Alle biedingen worden realtime en anoniem getoond. Net als bij Biddit hebt u de keuze tussen een handmatig en een automatisch bod. De minimale verhoging bedraagt 1.000 euro. Elk bod is bindend, maar de koper kan wel in opschortende voorwaarden voorzien, bijvoorbeeld met betrekking tot het verkrijgen van een lening. Een bod blijft nog tien dagen na de afloop van de biedingsprocedure geldig.

In tegenstelling tot bij een openbare verkoop zoals via Biddit geldt bij Digistone niet het principe dat de woning automatisch naar de hoogste bieder gaat. Na sluiting van de biedingen kan de verkoper een bod kiezen dat hem het meest aanspreekt. Hij kan opteren voor de hoogste prijs, maar evengoed voor een bieder die zijn financiering al helemaal op orde heeft, of die bereid is een hoog voorschot te betalen.

Hoeveel kost het?

Noch de verkoper noch de koper betaalt kosten voor het gebruik van Digistone. De verkoper betaalt uiteraard wel de gebruikelijk kosten aan de betrokken vastgoedmakelaar.

Soldandset.be

Wilt u een pand kopen zonder de fysieke tussenkomst van een makelaar, dan kan dat via Soldandset.be van Vastgoedgroep Dewaele. Dat is een biedplatform waar verkopers en kopers rechtstreeks met elkaar in contact kunnen komen. De eigenaar zet zelf zijn eigendom te koop, bepaalt een indicatieve richtprijs en geeft online alle details van de woning in. Het bescheiden aanbod vindt u onder ‘Een huis kopen’. U kunt de resultaten filteren op basis van verschillende criteria.

Voor elk aangeboden pand ziet u wanneer de biedronde start en afloopt. Vooraleer u een bod uitbrengt, kunt u een afspraak maken met de verkoper om het pand te bezichtigen. Elk bod is niet-bindend. U kunt meerdere keren bieden, en elk bod moet minstens 1.000 euro hoger zijn dan het laatste.

De biedingsrondes lopen telkens af om 13 uur, tenzij in de laatste tien minuten nog een bod geplaatst wordt. Dan wordt de ronde met tien minuten verlengd. In de verlengingen worden geen nieuwe bieders toegelaten. De verkoper bepaalt zelf of hij op een bod ingaat. Na afloop van de biedingstermijn ontvangt de hoogste bieder een aankoopbelofte ter ondertekening.

Populaire panden vinden hier meestal in drie à vier weken een koper. Het duurt dan nog gemiddeld een week tot de ondertekening van het compromis.

Hoeveel kost het?

Het hele proces is gratis voor de verkoper. Als koper betaalt u bij een effectieve aankoop via Soldandset.be een veilingfee van 2.499 euro (inclusief btw).

Book ’n bid

Book ’n bid is een relatieve nieuwkomer, die u eveneens onderhands laat bieden op vastgoed. De verkopers krijgen een QR-code, die ze bijvoorbeeld op vastgoedsites als Immoweb of op hun fysieke ‘Te koop’-bord kunnen vermelden. Als kandidaat-koper kunt u met die code makkelijk een afspraak maken voor een bezichtiging.

Na de bezichtigingsperiode kunt u een niet-bindend bod uitbrengen. Dat gebeurt onder het ‘systeem van gesloten omslag’. U ziet niet wat anderen bieden, en daardoor worden kandidaten volgens de initiatiefnemers niet getriggerd om tegen elkaar op te bieden.

Na elke biedingsronde krijgt u nog de kans om een aangepast bod uit te brengen. Na maximaal drie biedingsrondes kiest de verkoper uit de bieders een koper. Hij neemt daarna contact op met de koper, om zo het bod bindend te maken via de notaris. In de praktijk is de transactie doorgaans in een tweetal weken afgerond.

Hoeveel kost het?

Momenteel is het gebruik van het Book ’n Bid-platform gratis voor zowel de koper als de verkoper.