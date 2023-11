Nieuwe staatsbon in december

Er komt een nieuwe staatsbon op de markt in december. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) gezegd aan VTM NIEUWS. Welke looptijd de staatsbons zullen hebben, is nog niet duidelijk.

Van Peteghem wees op de gewoonte om vier keer per jaar staatsbons uit te geven. Welke looptijd en welk rendement het spaarproduct van de overheid zal hebben, is nog niet duidelijk. Die communicatie zal normaal gezien begin volgende week gebeuren.

Opnieuw eenjarige staatsbon?

Dat er opnieuw een staatsbon zou worden uitgegeven in december, was verwacht. De directeur van het Agentschap van de Schuld, Jean Deboutte, zegt dat alles nog open ligt voor de uitgifte in december. Er zijn vijf mogelijke looptijden: 1, 3, 5, 8 en 10 jaar, legt hij uit. Het is dus niet uitgesloten dat de overheid opnieuw een eenjarige staatsbon uitgeeft zoals in september.

De regering wilde in september met de nieuwe eenjarige staatsbon, die gepaard ging met een korting op de roerende voorheffing, druk zetten op de banken om hun spaarrentes te verhogen. Mocht er in december opnieuw zo’n staatsbon komen, dan zal daar opnieuw een verlaagde roerende voorheffing van 15 procent bij gelden. Voor de langere looptijden blijft het 30 procent.

Voor de financiering van de overheidsschuld is een nieuwe uitgifte niet noodzakelijk. Er is al meer opgehaald dan gepland, met dank aan het enorme succes van de staatsbon in september. ‘We zitten met een kasoverschot dat we rendabel beleggen’, zegt Deboutte daarover.

Grootbanken

Donderdag raakte bekend dat een rapport van de Belgische Mededingingsautoriteit de dominantie van de vier grootbanken in België als een oligopolie beschrijft. Minister Van Peteghem wil de voorstellen uit het rapport om dat probleem aan te pakken, onderzoeken.

