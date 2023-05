Niet alle banken respecteren herenakkoord: cash uit de muur is soms duur

Anderhalve maand geleden hebben de bankenkoepel Febelfin en de Belgische overheid een akkoord gesloten over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van geldautomaten. Daarin stond ook dat de banken niet langer kosten zouden aanrekenen aan de klanten die bij automaten van andere banken geld afhalen. In hun tarievenlijsten is daar nog maar weinig van te merken.

Het akkoord tussen de Belgische overheid en de Belgische banken heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De overheid wilde garanties van de banksector dat de burgers voldoende toegang tot cash zouden houden. Op 31 maart kwam Febelfin, als spreekbuis van de banken, met het bericht dat er een Gentleman’s Agreement was gesloten. Daarin werden een aantal beloftes gemaakt over 287 bijkomende geldautomaten in vergelijking met de oorspronkelijke plannen.

“Er zullen enerzijds geldautomaten worden bijgeplaatst op nieuwe locaties in de provincies, om de afstand tot een geldautomaat zo beperkt mogelijk te houden. Anderzijds zullen (vooral in steden) geldautomaten worden bijgeplaatst op bestaande of nieuwe locaties om de capaciteit te verhogen zodat eventuele wachtrijen aan geldautomaten maximaal vermeden kunnen worden”, beloofde Febelfin. Het is normaal dat het plaatsen van die automaten enige tijd in beslag neemt.

Maar de banksector maakte nog een andere belofte, die op veel kortere termijn waargemaakt kan worden. “Bovendien wordt ook het Gentleman’s Agreement verder uitgebreid en zullen particulieren 24 gratis afhalingen aan geldautomaten per jaar kunnen uitvoeren, ongeacht bij welke bank de afhaling plaatsvindt. De 24 gratis afhalingen zijn dus niet meer beperkt tot de geldautomaten van de eigen bankinstelling”, lezen we in het akkoord. De banken hebben die belofte nog niet waargemaakt.

Minstens vijf banken rekenen volgens de tarievenlijst voor bepaalde rekeningen nog steeds 0,5 euro aan per geldopname aan een automaat van een andere bank, vanaf de eerste geldopname. Klanten die zich hier niet van bewust zijn, betalen mogelijk 24 keer een halve euro (of 12 euro) per jaar voor verrichtingen die gratis zouden moeten zijn. De kosten voor de geldopnemingen worden doorgaans aangerekend op de zogenoemde gratis zichtrekeningen:

Basisrekening van KBC

b.comfort van Bpost Bank

Beats Pulse van Belfius (tariefwijziging naar 0 euro is aangekondigd, vanaf 1 juli)

Crelan Basic

Start2bank van AXA Bank

Daarnaast is er ook nog een bank die 0,5 euro aanrekent vanaf de vijfde geldopname in één maand:

Beobank Go

We vroegen Febelfin wanneer de uitvoering van het herenakkoord zou plaatsvinden. “Het akkoord is in werking getreden op 31 maart. De communicatie was op hetzelfde moment als de ondertekening van het akkoord. Het Gentleman’s Agreement geldt voor alle banken. Het is echter niet uitgesloten dat, om operationele redenen, de implementatie bij sommige banken wat tijd in beslag neemt.”

De grootbanken begonnen als eerste met het aanrekenen van geldopnames aan automaten van andere banken. We merkten dat fenomeen voor het eerst op in onze vergelijking van de bankenkosten in januari 2019.