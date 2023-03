Minder dan 4.000 bankautomaten tegen 2024

Enkele organisaties maken zich zorgen over het dalend aantal geldautomaten. Ze willen dat de regering en de banksector vaart maken met een plan om de dienstverlening te verbeteren. “Het recht op toegang tot je eigen geld is een grondrecht”, klinkt het.

“Elke dag sluit minstens één bankkantoor zijn deuren, samen met de geldautomaten die er stonden”, zegt Test-Aankoop in een persbericht. De consumentenorganisatie organiseert met de seniorenvereniging Okra en Financité, het vroegere Réseau Financement Alternatif, een petitie om de banksector te dwingen het aantal automaten terug te brengen naar het niveau van eind 2021, gelijk verdeeld over het hele land.

“In 2017 waren er nog meer dan 8.000 geldautomaten in ons land, eind 2021 nog maar 5.900. Tegen eind 2024 zouden er, door de sluiting van kantoren en de uitvoering van het Batopin-project (lees daarover meer hier), minder dan 4.000 automaten beschikbaar zijn, op steeds verdere afstand”, klinkt het. Test-Aankoop vraagt dat de federale regering, bij gebrek aan een aanvaardbaar en bindend akkoord, overgaat tot wetgeving.

Eerder deze week zei minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), op Twitter dat de banksector historische winsten maakt, maar snoeit in de dienstverlening. “Ik eis dat de banksector zijn engagementen nakomt. Bij gebrek aan goede afspraken zullen we hen opleggen hun verplichtingen na te komen.”

De banksector reageerde dan weer verrast op de uitspraken van Dermagne in een persbericht, waarin werd benadrukt dat digitaal betalen sterk ingeburgerd is en het gebruik van cash afneemt.

“Deze tendens zien we overal in Europa. Dat gewijzigde klantengedrag heeft een impact op het terrein, maar de financiële sector begrijpt dat er vandaag nog steeds een belangrijke basisbehoefte is wat het gebruik van cash geld betreft. We zijn in een dialoog met de overheid en toezichthouder om te bekijken waar een eventuele verdere optimalisering voor de toegang tot geldautomaten mogelijk is. De gesprekken met de overheid lopen en boeken vooruitgang.”

De petitie ondertekenen om de eisen van Test-Aankoop en co kracht bij te zetten, kan op www.soscash.be.