Januari is de ideale maand om een salarisverhoging te vragen. Bedrijven maken daar dit jaar ook meer budget voor vrij, blijkt uit een onderzoek van het hr-consultancybedrijf Hudson, een onderdeel van Randstad. 84 procent van de Belgische bedrijven is van plan een basissalarisverhoging toe te kennen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 57 procent van vorig jaar. Zo pak je het aan.

In 2024 is er meer ademruimte voor Belgische bedrijven, omdat de loonindexering lager is uitgevallen. Dat maakt dat bedrijven een grote pot voorzien voor basissalarisverhoging. Dat lezen we in de jaarlijkse Salary Budget-poll van Hudson. De bevraging gebeurde bij 188 Belgische organisaties.

“In ons land geeft de loonindexering de doorslag”, weet Charlotte Van Malleghem, senior consultant bij Hudson. “In het paritair comité 200, het grootste paritair comité, was er in 2023 een verplichte loonindexering van meer dan 11 procent. Dat riep vorig jaar op tot een zekere voorzichtigheid bij bedrijven, en daardoor was maar 57 procent bereid een basissalarisverhoging toe te kennen, tegenover 84 procent dit jaar. De lonen gaan nu slechts 1,48 procent hoger. Dat is een wereld van verschil.”

Nochtans kennen veel sectoren woelige economische tijden, met een verminderde vraag van consumenten en een hoge rente, maar dat hoeft niet in het nadeel van salarisverhogingen te spelen, beklemtoont Van Malleghem. “Natuurlijk zijn het nog altijd onzekere tijden, maar dat betekent ook dat de war for talent eens zo belangrijk is geworden. Werknemers krijgen voortdurend jobaanbiedingen en bedrijven willen hun beste personeelsleden en de mensen met het hoogste potentieel aan zich binden. Een verhoging van het salaris is daarvoor van elementair belang.”

Hoogste budget in zes jaar

Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aandeel bedrijven dat van plan is een basissalarisverhoging toe te kennen. In 2024 kennen we eerder een normalisering na de hoge loonindexering in 2023. In 2019, het eerste jaar waarin dit onderzoek werd uitgevoerd, was het hoogste aantal bedrijven bereid budget vrij te maken voor salarisverhogingen.



Naast een salarisverhoging zijn er nog troeven waarmee bedrijven personeelsleden aan zich proberen te binden, zoals extralegale voordelen en eenmalige bonussen, die persoonlijk of collectief worden uitgekeerd. “Het valt in ons onderzoek op dat bedrijven vorig jaar vaker voor eenmalige bonussen kozen om de beperkte mogelijkheden voor loonsverhogingen te compenseren. Het voordeel van collectieve bonussen is dat ze fiscaal voordelig zijn en niet structureel.”

Daarnaast valt op dat de geldkraan in 2024 verder wordt opengedraaid in vergelijking met de voorbije jaren waarin de Salary Budget-poll werd uitgevoerd. Dat toont ook de bovenstaande grafiek. 28 procent van de organisaties voorziet in een budget dat hoger is dan 2,5 procent van de salarismassa om toe te wijzen aan salarisverhogingen.

Zo onderhandel je een salarisverhoging

Charlotte Van Malleghem deelt haar plan van aanpak om een salarisverhoging te onderhandelen, want januari is volgens haar de meest geschikte maand om zo’n gesprek te voeren. Op dat moment vinden evaluatiegesprekken plaats en bedrijven willen de opslag dikwijls voor 1 april afgerond hebben. Dit zijn de vier stappen.

1. Kies het geschikte moment

Hoelang moet je al voor een bedrijf werken om opslag te vragen en wie komt in aanmerking? “We zien bij veel bedrijven dat het al mogelijk is om na zes maanden tewerkstelling over het salaris te onderhandelen, tenminste als werknemers in die korte periode sterke prestaties hebben geleverd of veel potentieel hebben getoond. De prestaties staan centraal. Voor de heel competitieve banen, zoals in de IT, kun je sneller een salarisverhoging te bespreken. In sommige bedrijven zal dat pas na een jaar mogelijk zijn. Een jaar wachten is dan ook ons advies.”

Het is in ons land nog vaak taboe om met collega’s over het salaris te spreken, maar volgens Van Malleghem is dat aan het veranderen. “Steeds vaker leggen werknemers de loonstroken open en bloot op tafel. Het salaris met collega’s bepreken geeft een goede indicatie over de mogelijke marge die je hebt, maar wees ook voorzichtig met het trekken van conclusies. Je bent niet altijd 100 procent op de hoogte van de prestaties van een ander. Daarnaast is het loon ook onder meer afhankelijk van ervaring en het diploma van een werknemer.”

2. Spreek de juiste persoon aan

“Spreek eerst de lijnmanager aan, ga niet direct naar de payrollverantwoordelijke”, raadt Charlotte Van Malleghem aan. “De lijnmanager krijgt daarin steeds meer verantwoordelijkheid. Tijdens een gesprek met hem of haar, bijvoorbeeld een evaluatiemoment, kun je hoogte krijgen van je prestaties. Dat is een belangrijk gegeven in de onderhandelingen over je salaris. De payrollofficer is niet op de hoogte van je prestaties. Je lijnmanager zal wel contact opnemen met payroll om te kijken wat mogelijk is, als je in aanmerking komt voor een hoger salaris.”

3. Zo voer je de onderhandeling

Volgens de expert van Hudson is het belangrijk je belangrijkste verwezenlijkingen van het afgelopen jaar in de verf te zetten. “Kom niet direct met cijfers die jouw prestaties benadrukken, want dat kan meteen intimiderend overkomen. Cijfers kunnen vaak ook op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Wees daar dus voorzichtig mee en focus op verwezenlijkingen.”

‘Noem zelf geen bedragen tijdens de onderhandeling, want dat komt over alsof je cijfers uit de lucht plukt’ Charlotte Van Malleghem, senior consultant Hudson

Het salaris van collega’s kan dan wel helpen meer inzicht te krijgen over jouw situatie, maar dat wil niet zeggen dat je die informatie ook tijdens het gesprek met de lijnmanager moet bovenhalen. “Het kan ontzettend intimiderend overkomen als je rechtstreeks vraagt waarom iemand meer verdient. Kijk dus in de eerste plaats naar je eigen prestaties.”

“Het is ook af te raden om zelf bedragen te noemen tijden de onderhandelingen, want dat komt over alsof ze uit de lucht worden geplukt. Jij hebt geen idee van de budgetten en andere precieze omstandigheden.”

4. (Niet) onderhandelen over het bedrag

Mogelijk krijg je tijdens het gesprek met de lijnmanager al te horen of je in aanmerking komt voor een salarisverhoging, maar daarom krijg je nog geen exact bedrag. De salarisverhoging moet met de payrollafdeling worden besproken. Je krijgt vaak op een later moment te horen wat het bedrag van je salarisverhoging is. Maar kun je dan nog onderhandelen over dat bedrag ?

“Dat zou ik afraden”, zegt Charlotte Van Malleghem stellig. “Dat bedrag is tot stand gekomen op basis van argumenten en factoren waarvan jij niet op de hoogte bent. Je kunt wel feedback geven over dat bedrag en bijvoorbeeld uitleggen waarom het niet aan jouw verwachtingen voldoet. Maar weet dat er meestal weinig onderhandelingsruimte is.”

