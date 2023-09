In grafieken: de salaristrends naar leeftijd, status en geslacht

Een werknemer die in 2021 voltijds werkte, verdiende gemiddeld 3.886 euro bruto per maand. Dat gemiddelde brutoloon stijgt met de leeftijd, met een buigpunt rond de leeftijd van 40 jaar. Vrouwen verdienden gemiddeld 0,6 procent minder dan mannen, met het hoogste loonverschil bij werknemers van 60 jaar en ouder.

Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Het gemiddelde brutomaandloon lag in 2021 ruim 50 euro hoger dan het jaar voordien. Het mediaanloon bedroeg dan weer 3.507 euro bruto per maand. Dat is het bedrag waarbij de helft van de werknemers meer verdient en de andere helft minder.

Uiteraard zijn er grote verschillen. Zo verdiende 10 procent van de werknemers minder dan 2.303 euro bruto per maand, terwijl de 10 procent best verdienenden meer dan 5.922 euro kregen. Bedienden verdienen meestal meer dan arbeiders, en hogergeschoolden verdienen meer dan mensen met een lager of geen diploma.

Leeftijd en gender

Ook leeftijd speelt een rol. Daarbij is 40 jaar een keerpunt, zegt Statbel. “Wie jonger is dan 40 jaar verdient globaal genomen minder dan het nationaal gemiddelde, terwijl men vanaf deze leeftijd in regel recht heeft op een bovengemiddeld loon. Zo ligt het loonbriefje van werknemers vanaf 60 jaar 31 procent boven het nationale gemiddelde.”

Er blijft ook een verschil tussen mannen en vrouwen, stelt Statbel nog vast: voltijds tewerkgestelde vrouwen verdienden in 2021 gemiddeld 0,6 procent minder dan mannen. “Het grootste loonverschil vinden we terug bij werknemers van 60 jaar of ouder, waar voltijds tewerkgestelde vrouwen gemiddeld 19 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s”, aldus Statbel.

Hoogste en laagste lonen

Directeurs van grote ondernemingen verdienden in 2021 gemiddeld 10.788 euro bruto per maand, of bijna drie keer meer dan het gemiddelde. Ook managers, ingenieurs en juristen zitten in de top tien van de hoogste gemiddelde bruto maandlonen. Op sectorniveau is de petrochemische nijverheid de beste betaler (gemiddeld 6.036 euro bruto per maand).

De laagste lonen waren er voor kelners en barmannen: 2.475 euro bruto of ruim een derde minder dan het nationale gemiddelde. Ook kappers en schoonheidsspecialisten, huishoudelijke hulpen en schoonmakers, en kassiers en ticketverkopers verdienden gemiddeld minder dan 2.600 euro per maand in 2021. De bruto maandlonen werden berekend op basis van een loonenquête bij meer dan 125.000 werknemers.